تعرف على قرارات مجلس حماية المستثمر في أول اجتماع عقب تشكيله

عيسى فتحي ومحسن عادل وشريف عطيفة وأحمد قطب في لجنة الاستثمارجلال الجنزوري، ورضا فرحات، وأسامة شومان بلجنة المراجعةإطلاق برنامج تدريبي لمديري المخاطر بالشركات العاملة بالتعاون مع البورصةأحمد عليعلمت "المال" أن مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر قرر اليوم الثلاثاء في الاجتماع الأول عقب تشكيله، اخ

عيسى فتحي ومحسن عادل وشريف عطيفة وأحمد قطب في لجنة الاستثمار

جلال الجنزوري، ورضا فرحات، وأسامة شومان بلجنة المراجعة

إطلاق برنامج تدريبي لمديري المخاطر بالشركات العاملة بالتعاون مع البورصة

أحمد علي

علمت “المال” أن مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر قرر اليوم الثلاثاء في الاجتماع الأول عقب تشكيله، اختيار اللواء ممدوح أبوالعزم، رئيسًا لمجلس الإدارة الصندوق.

وقرر المجلس تشكيل لجنة استثمارية تضم كلا من عيسى فتحي، و محسن عادل، وشريف عطيفة، وأحمد قطب، فيما تم تشكيل لجنة المراجعة والتي ضمت كلا من جلال الجنزوري، ورضا فرحات، وأسامة شومان.

واتفق مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر في اجتماعه الأول، إطلاق برنامج تدريب لمديري المخاطر بالشركات العاملة، وذلك بالتعاون مع إدارة البورصة.

كما اتفق المجلس على مناقشة ميزانية الربع الأول من العام الحالي في اجتماعه المقبل عقب عطلة عيد الفطر.

يُذكر أن دكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أصدرت قرارًا في نهاية مايو الماضي، بتشكيل مجلس إدارة صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية والمعروف بصندوق حماية المستثمر، والذي سيتولى مهام إدارة الصندوق لثلاث سنوات قادمة.

وضم مجلس الإدارة 9 أعضاء هم دكتور شريف عطيفه ممثلا عن المستثمرين فى الأوراق المالية ، وثلاثة ممثلين عن الشركات الأعضاء بالصندوق تم انتخابهم من اعضاء الصندوق فى نوفمبر 2017، وهم عيسى فتحى، وأسامة محمد شومان، وأحمد قطب العشرى.

كما ضم تشكيل المجلس كذلك محسن عادل ممثلا عن البورصة المصرية، ورضا فرحات ممثلا عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة هم احمد ممدوح ابو العزم، وجلال الجنزوى، ووليد سلطان، وذلك وفقا لبيان صدر عن هيئة الرقابة المالية اليوم.