تعرف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم

المال- خاصفي استقبال سادته مشاعر الود والتقدير، رحب أعضاء الحكومة قبل بدأ اجتماعهم الأسبوعي، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، معربين عن سعادتهم البالغة بترأسه لاجتماع اليوم عقب عودته سالماً لمباشرة مهام عمله، سائلين الله عز وجل أن يديم عليه الصحة وموفور العافية.‪من جانبه، أعرب المهند

المال- خاص



في استقبال سادته مشاعر الود والتقدير، رحب أعضاء الحكومة قبل بدأ اجتماعهم الأسبوعي، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، معربين عن سعادتهم البالغة بترأسه لاجتماع اليوم عقب عودته سالماً لمباشرة مهام عمله، سائلين الله عز وجل أن يديم عليه الصحة وموفور العافية.

‪من جانبه، أعرب المهندس شريف إسماعيل، عن امتنانه الكبير لهذه اللفتة الطيبة والمشاعر الصادقة من جانب أعضاء الحكومة، متوجهاً بشكر وتقدير خاص إلى الدكتور مصطفى مدلولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ما بذله من وقت وجهد لخدمة الوطن كقائم لأعمال رئيس الوزراء خلال فترة غيابه.

‪كما توجه إسماعيل بالشكر إلى الوزراء الذين غادروا منصبهم مؤخراً، مثمناً ما بذلوه من جهد في خدمة الوطن بكل إخلاص، مرحباً في الوقت ذاته بالوزراء الجدد الذي تمنى لهم دوام التوفيق في أداء مهامهم، مؤكداً أن نجاح الحكومة ينبع من كونه جهدا جماعيا دءوبا وعملا متصلا لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن.

‪وعلى جانب آخر، فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد موعد منتظم لعقد اجتماعات مجلس المحافظين، وذلك لعرض الموقف الخاص بخطط التنمية داخل كل محافظة ومعدلات التنفيذ المتعلقة بكل مشروع، هذا فضلاً عن المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنيين بتلك المشروعات للعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ بشكل سريع.

‪كما استعرض المجلس تقريراً عرضته وزيرة الثقافة، حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حالياً في دورته الـ 49 والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 26 يناير وحتى 10 فبراير الجاري، وذلك بمشاركة 27 دولة عربية وأفريقية وأجنبية و867 ناشر من خلال 1200 جناح علي مساحة 50 ألف متر مربع، وبمتوسط 144 دار نشر تشارك لأول مرة في المعرض، وعن ضيف الشرف.

أوضحت الوزيرة أنه تم اختيار دولة الجزائر لما يربط البلدين الشقيقين من تاريخ طويل ونضال مشترك، حيث تشارك الجزائر رسمياً بأنشطة المعرض من خلال الكتاب والأدباء ونحو 70 ناشرا.

‪وأشارت الوزيرة إلى أنه وللمرة الأولي هذا العام يضم المعرض قسم خاص بالطفل يضم أنشطة للأطفال، فضلاً عن تخصيص قاعة كاملة للشعر لإقامة ندوات وأمسيات شعرية، ومشاركة عدد من الجهات في المعرض تضم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، واتحاد الكتاب العرب، واتحاد كتاب الإمارات.

‪كما يشارك الأزهر الشريف بجناح خاص يتم من خلاله تنظيم العديد من الندوات والأنشطة الثقافية عبر نخبة من علماء ورجال الدين، لعرض جهود الأزهر في القضايا الإسلامية الدولية، ودوره في تصحيح المفاهيم المغلوطة.

وجاءت قرارات اجتماع الحكومة كما يلي:-

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حول مبادرة التعليم الأساسي/ مرحلة ثانية.

‪ويهدف التعديل الثاني إلى دعم البرامج التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم لتحسين المهارات الأساسية للطلاب، وتطوير أداء معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث ينص التعديل على رفع قيمة المساعدة إلى 79 مليون دولار، وزيادة مدة اكتمال البرنامج لتنتهي 2022.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية مصرية صينية للتكنولوجيا التطبيقية تتبع جامعة قناة السويس، في إطار تدعيم التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي.

3. وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار نشاط عدد من الشركات التابعة لها، في ضوء ما اتخذته الهيئة من إجراءات لتصحيح مسار عمل هذه الشركات، للحفاظ على كافة العاملين بها في تخصصات مختلفة وذوي كفاءة وخبرة، وهي:

شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى.

شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية.

‪شركة ترسانة السويس البحرية.

شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية.

شركة القناة للإنشاءات البحرية.



4 . وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بورسعيد الترخيص بإنشاء شركة بورسعيد لتنمية الثروة الحيوانية “ش.م.م.” بالمشاركة بين محافظة بورسعيد والمنطقة الحرة العامة لمدينة بورسعيد، وذلك بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني للمحافظة، والاستفادة من مشروع تربية الماشية لمحافظة بورسعيد والذي يعد من المشروعات الرائدة في مجال الثروة الحيوانية.

5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22/1/2018 الخاصة ببعض الموضوعات المتعلقة بأوامر الإسناد.