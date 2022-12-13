تعرف على قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية بعد اجتماع اليوم

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة و أمين سر المجلس، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة و بعض أعضاء مجلس النواب .

وقال المحافظ: “أي شئ يحقق صالح المواطنين سأوافق عليه فورا وخاصة فيما يختص ببناء مدارس و إقامة مستشفيات”، مؤكدا أن الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على تخصيص مساحات من الأراضي لبناء مدارس في الأماكن الأشد احتياجا لتقليل كثافة الطلاب في الفصول.

ووافق المجلس على دراسة تخصيص عدد من قطع الأراضي بنطاق أحياء منتزه ثان والعامرية أول والعجمي لإقامة مدارس عليها بهدف تقليل الكثافة الطلابية في الفصول.

كما وافق المحافظ على تسمية شاطئ رأس التين الغربي باسم الكابتن “نبيل الشاذلي” السباح العالمي وذلك لما قدمه من إسهامات محلية وعالمية في مجال السباحة والغوص والإنقاذ، بالإضافة إلى تسمية أحد شوارع بالمحافظة باسم الأستاذ الدكتور صلاح سرور، رئيس قسم الأمراض الصدرية الأسبق بكلية طب جامعة الإسكندرية.

وتم الموافقة أيضاً على تسمية الشارع الذي يقع ببداية مسجد راغب ضيف الله الواقع بنطاق حي عامرية أول باسم شارع مسجد راغب.