تعرف على قرارات «المالية» و«الجمارك» بترقيات وظائف قيادية بالمنافذ الجمركية خلال يناير (مستند)

اتخذت وزارة المالية عددا من القرارات الخاصة بزيادة أعداد العاملين بمصلحة الجمارك خلال يناير الجاري، وذلك كخطوة منها في سد العجز بهذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال عدد من القرارات الصادرة عن وزارة المالية والمصلحة بتثبيت ندب العديد من موظفي المصلحة من جهات مختلفة بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وجاءت القرارارت ما بين تثبيت العديد من الوظائف بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى قرارات الترقيات للوظائف القيادية، وذلك عبر قرارات وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وفي هذا الصدد أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 27 لسنة 2022 ، والذي نص على ندب عدد من العاملين بالمصلحة لوظيفـة قياديـة بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الجمارك بـوزارة المالية، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفي العالية بذات المصلحة، وذلك لمدة عام، أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين، أيهم أقرب، مع منحه البدلات المقررة للوظيفة.

وشمل القرار العديد من المنافذ الجمركية منها الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية، والغدارة المركزية بالمنطقة الوسطى والجنوبية، والإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، والإدارة المركزية لجمارك القاهرة، والغدارة العامة لحركة البضائع الجوية، والإدارة المركزية للمنطقة الغربية والشمالية، والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقطاع التكنولوجيا.

وكذا الإدارة المركزية لجمرك الإسكندرية، وكذا الإدارة المركزية لميناء دمياط، والإدارة المركزية للإيداعات والمناطق الحرة.

كما أصدر وزير المالية القرار رقم 30 لسنة 2022 بندب وليد محمد عبدالله الشاغل لوظفية قيادية بالمستوى الوظيفي بمصلحة الجمارك لشغل وظيفة رئيس قطاع الالتزام التجاري بالمستوى الوظيفي الممتازة بذات المصلحة، وذلك لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريق التعيين أيهما أقرب.

كما أصدرت مصلحة الجمارك قرارات إدارية رقم 81 لسنة 2022 بنقل 85 موظفا منتدبا للعمل بالمصلحة وذلك بصفة نهائية ، بعد مواقة وزير المالية، حيث تم تسكين تلك الوظائف بالمنطقة الوسطى والجنوبية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والمنطقة الشرقية، والموارد البشرية، بالإضافة إلى العديد من القطاعات بالمصلحة.

كما أصدر رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم 12 لسنة 2022 والذي ينص على تكليف عدد من العاملين بالمصلحة لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الجمارك للقيام بتسيير اعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة الموضحة قرين كل منهم، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

وشمل القرار كلا من محمود سعد عبد الحميد طنطاوي ، مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس المنطقة الشرقية بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، ومحمد رمضان محمد بدوي مدير عام الإدارة العامة للرأي والعقود ومراجعة التشريعات بالإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بقطاع شئون المصلحة.

وشمل القرار محمد لطفي عامر غزال مدير عام الإدارة العامة للفروع لجنوب سيناء بالإدارة المركزية لجمارك سيناء بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، وعبد العال نعمان أبو زيد حسان مدير عام الإدارة العامة لجمارك الغردقة بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطي والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

وشمل القرار أحمد مصطفي أحمد عثمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك اسوان بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطي والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وخالد أحمد محمد توفيق مدير عام الإدارة العامة للمنافذ بالإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية، ورضا السيد علي حسن … مدير عام الإدارة العامة للتقييم بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.

كما صدر قرار الإدارة المركزية للموارد البشرية رقم 70 لسنة 2022 بتجديد ندب بعض المنتدبين، على أن يتم تسليم صورة طبق الأصل للعاملين بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بالقاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد.