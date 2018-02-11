تعرف على قرارات اجتماع اتحاد الكرة مع اﻷندية

علي المصريأسفر اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة مع مسئولي أندية الدوري الممتاز، يتقدمهم مرتضى منصور رئيس الزمالك، وخالد مرتجى عضو مجلس اﻷهلي، والذي أقيم عصر اليوم، بمقر الاتحاد بالجبلاية، عن الاتفاق على حضور 300 مشجع لكل ناد في الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز،

علي المصري

أسفر اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة مع مسئولي أندية الدوري الممتاز، يتقدمهم مرتضى منصور رئيس الزمالك، وخالد مرتجى عضو مجلس اﻷهلي، والذي أقيم عصر اليوم، بمقر الاتحاد بالجبلاية، عن الاتفاق على حضور 300 مشجع لكل ناد في الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، على أن يكون حضورها طبيعياً في مباريات كأس مصر، ويتحمل كل ناد مسئولية جماهيره.

واتفق المجتمعون على تغليظ عقوبات لائحة المسابقات الخاصة بالجماهير لردع من يخرج عن القواعد العامة بحرمانها من حضور مباريات فريقها لعدد من المباريات أو منعها من الحضور، وتغليظ العقوبات على الأجهزة الفنية واللاعبين المعترضين على قرارات الحكام، مما يتسبب في إثارة الجماهير.

وتم الاتفاق على قيد 25 لاعبا في قوائم الأندية في الموسم المقبل، على أن يظل اللاعب المتعاقد على قوة ناديه حتى يتم تسويقه بما يضمن مصالح الأندية، واعتبار الموسم المقبل هو الأخير بالنسبة لمعاملة اللاعب السوري معاملة المصري بناء على طلب الأندية.