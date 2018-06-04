تعرف على قرارات أول اجتماع لمجلس نقابة الاجتماعيين الجديد

رحاب صبحىعقد أمس مجلس نقابة الاجتماعيين بعد رحيل أسامة برهان النقيب العام، وأصدر مجلس النقابة الذي ترأس اجتماعه الدكتور عبدالحميد زيد وكيل النقابة عددا من القرارات بالإجماع، على رأسها أن يتولى الدكتور عبدالحميد زيد وكيل النقابة مهام القائم بعمل نقيب الاجتماعيين لتيسير أعمال النقابة خلال الفتره الم

رحاب صبحى

عقد أمس مجلس نقابة الاجتماعيين بعد رحيل أسامة برهان النقيب العام، وأصدر مجلس النقابة الذي ترأس اجتماعه الدكتور عبدالحميد زيد وكيل النقابة عددا من القرارات بالإجماع، على رأسها أن يتولى الدكتور عبدالحميد زيد وكيل النقابة مهام القائم بعمل نقيب الاجتماعيين لتيسير أعمال النقابة خلال الفتره المقبلة، على أن يتم استطلاع رأي الفتوى والتشريع بمجلس الدوله في قانون النقابه والإجراءات المنظمه للجمعية العمومية والإجراءات المتبعة لإجراء انتخابات سواء بالنقابة العامة أو المحافظات.

كما وافق المجلس على إعادة فتح المفاوضات مرة أخرى مع الشركة الوطنية بشأن إنهاء الأعمال بمدينة الاجتماعيين بمدينة ٦ أكتوبر وسوهاج، وأيضا على إعادة مخاطبة صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على ٥٠٠ وحدة سكنية بمدينة برج العرب بعد موافقة وزير الإسكان.

واتفق المجلس على حصر اللجان المشكلة بالمحافظات لتيسير أعمال الفروع وحصر أفرع النقابة التى انتهت مجالس إدارتها لدعوة الجمعيه العمومية للانعقاد لإجراء الانتخابات.

وحضر الاجتماع ١٧ عضوا من أصل ١٨، بالإضافة إلى النائبة الدكتوره هند الجبالي عضو مجلس النواب ونقيب الاجتماعيين بالإسكندرية، ووليد الفيومي نقيب الاجتماعيين بالجيزة، و هشام فهمي أمين سر نقابة الاجتماعيين فرع القاهرة، والذي لم يكن لهما الحق في التصويت على قرارات المجلس، وكان رأيهم استشاري لمجلس الإدارة على أن يتم الدعوة لعقد اجتماع آخر لمجلس النقابه قبل نهاية شهر رمضان المبارك.