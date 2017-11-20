تعرف على قاعات عرض مهرجان القاهرة السينمائي‎

علي راشد تقام عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تنطلق فعالياته من الغد الثلاثاء في 11 قاعة عرض مختلفة. وتبدأ العروض من بعد غد الأربعاء وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري،، مقسمة إلى خمس مجموعات رئيسية وهي: أولاً: قاعات العرض داخل دار الأوبرا المصرية: وتشمل "المسرح الصغير- سين

علي راشد



تقام عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تنطلق فعالياته من الغد الثلاثاء في 11 قاعة عرض مختلفة.

وتبدأ العروض من بعد غد الأربعاء وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري،، مقسمة إلى خمس مجموعات رئيسية وهي:

أولاً: قاعات العرض داخل دار الأوبرا المصرية:



وتشمل “المسرح الصغير- سينما مركز الإبداع – مسرح الهناجر – سينما الهناجر” (مواعيد العروض : -. 12 ظ ، -. 3 م ، -. 6 م ، -. 9م).

أما “المسرح المكشوف” (فالدخول به مجاني دون حاجة لحجز تذاكر) (مواعيد العروض : 30. 6 م ، -. 9م).

ثانياً: قاعات وسط المدينة:



“سينما أوديون 1 و2 و3”.

(العنوان: شارع عبد الحميد سعيد – متفرع من ش طلعت حرب)

( مواعيد العروض : -. 1 م ، 30. 3 م ، 30. 6 م ، 30. 9م)



ثالثاً: سينما نايل سيتي قاعة 3:

(العنوان: أبراج نايل سيتي – كورنيش النيل – بولاق أبو العلا)، (مواعيد العروض : 30. 12 م ، 30. 3 م ، 30. 6 م ، 30. 9 م).

رابعا: قاعة سينما الزمالك:

(العنوان : 13 ش شجرة الدر – الزمالك) – (مواعيد العروض : -. 1 م ، -. 4 م ، -. 7 م ، -. 10 م).

خامساً: قاعة مول العرب (مدينة السادس من أكتوبر).

(العنوان : ميدان جهينة – مدينة 6 أكتوبر)، (مواعيد العروض : -. 1 م ، -. 4 م ، -. 7 م ، -. 10 م).