تعرف على قائمة قادة العالم الحاضرين جنازة الملكة إليزابيث والدول غير المدعوة

تقام اليوم الإثنين الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث في لندن بحضور عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة البريطانية وغيرهم من الشخصيات المرموقة.

وفيما يلي أسماء بعض الأشخاص المتوقع حضورهم والدول التي لم تتم دعوتها، حسبما أوردته وكالة رويترز:

الحضور الملكي

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو من اليابان

الملك فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما من هولندا

الملك فيليبي والملكة ليتيثيا من إسبانيا

خوان كارلوس، ملك إسبانيا السابق

الملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا

الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك، وولي العهد الأمير فريدريك وولية العهد الأميرة ماري

الملك كارل جوستاف السادس عشر والملكة سيلفيا من السويد

الملك هارالد الخامس والملكة سونيا من النرويج

الملك جيجمي وانجتشوك من بوتان

سلطان بروناي حسن البلقية

العاهل الأردني الملك عبد الله

الأمير السعودي تركي بن محمد آل سعود

ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

ملك ليسوتو ليتسي الثالث

الأمير ألواس ولي عهد إمارة ليختنشتاين

الدوق الأكبر هنري، لوكسمبورج

السلطان عبد الله من باهانج الماليزية

أمير موناكو ألبرت الثاني

ولي عهد المغرب مولاي حسن

سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ملك تونجا، توبو السادس زعماء الدول

أمريكا

جو بايدن وجيل بايدن، الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى للولايات المتحدة

جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا

جايير بولسونارو، رئيس البرازيل

باولا ماي ويكيس، رئيسة ترينيداد وتوباجو

ساندرا ميسون، رئيسة بربادوس

آندرو هولنيس، رئيس وزراء جامايكا

فلويلا تسالام، الحاكم العام لبيليز

سوزان دوجان، الحاكم العام لسانت فينسنت وجرينادين

أوروبا والشرق الأوسط

إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا

فرانك فالتر شتاينماير، رئيس ألمانيا

سيرجيو ماتاريلا، رئيس إيطاليا

مايكل دانييل هيجينز، رئيس أيرلندا

مايكل مارتن، رئيس وزراء أيرلندا

مارسيلو ريبلو دي سوزا، رئيس البرتغال

ألكسندر فان دير بيلين، رئيس النمسا

كاتالين نوفاك، رئيسة المجر

أندريه دودا، رئيس بولندا

إيجيلس ليفيتس، رئيس لاتفيا

جيتاناس نوسيدا، رئيس ليتوانيا

سولي نينيستو، رئيس فنلندا

كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة اليونان

جورج فيلا، رئيس مالطا

نيكوس اناستاسيادس، رئيس قبرص

المطران بول ريتشارد جالاجر، وزير خارجية الفاتيكان

شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية

ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر

إسحق هرتزوج، رئيس إسرائيل

محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني

أفريقيا

سيريل رامابوسا، رئيس جنوب أفريقيا

يمي أوسينباجو، نائب رئيس نيجيريا

نانا أكوفو أدو، رئيس غانا

وليام روتو، رئيس كينيا

علي بونجو، رئيس الجابون

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العسكري السوداني

كريستوف مبوسو نكوديا، رئيس البرلمان في جمهورية الكونجو الديمقراطية

آسيا

دروبادي مورمو، رئيسة الهند

وانغ كيشان، نائب رئيس الصين

رانيل فيكريمسينجي، رئيس سريلانكا

الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنجلادش

جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا

أنتوني ألبانيسي، رئيس وزراء أستراليا

يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية

حليمة يعقوب رئيسة سنغافورة الدول غير المدعوة دعت بريطانيا رؤساء دول أو ممثلين على مستوى السفراء من أي دولة تربطها بها علاقات دبلوماسية كاملة.

سوريا وروسيا غير مدعوين

ومن بين الدول التي لم تُدع سوريا وفنزويلا لأن لندن ليس لديها حاليا علاقات دبلوماسية طبيعية مع تلك الدول. كما لم تدع بريطانيا ممثلين من روسيا أو روسيا البيضاء أو ميانمار بعد أن فرضت عقوبات اقتصادية على تلك الدول.