تعرف على قائمة المحظورات فى مونديال كأس العالم بقطر

في الوقت الذي تتواصل فيه المباريات، وتستمتع الجماهير بكأس العالم في قطر، هناك جدل دائر حول المواد والأفعال المحظورة، وكيف كان رد فعل المشجعين واللاعبين عليها، حسبما أورده موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”.

وتعتبر “الرسائل أو الشعارات السياسية أو الدينية أو الشخصية” محظورة، وفقًا لقواعد الفيفا. وبدلًا من ذلك عرضت على قادة تلك الفِرق شارة تقول “لا للتمييز”.

وقد غطّى لاعبو المنتخب الألماني أفواههم، خلال التقاط صورة لهم قبل مباراتهم مع اليابان؛ احتجاجًا على منع الشارة.

وخارج الملعب، تم تصوير رئيس وزراء دنماركي سابق، ووزير اتحادي ألماني وأليكس سكوت، المحللة في قناة بي بي سي الرياضية ولاعبة إنجلترا السابقة، وهم يرتدون شارات قوس قزح.

كما قام مراسل تلفزيوني دنماركي أيضًا باختبار رد الفعل من خلال ارتداء شارة حب واحد أثناء قيامه بالتغطية، ولكن طلب منه مسئول قطري خلعها.

وفيما يلى قائمة بأهم المحظورات فى كأس العالم بقطر:

البيرة

يخضع بيع المشروبات الكحولية لرقابة صارمة في قطر، وكان من المقرر السماح بتقديم الكحول داخل الملاعب، حتى غيرت الفيفا فجأة سياستها قبل يومين فقط من انطلاق البطولة.

وعلى الرغم من الحظر داخل الملاعب، لا يزال يتم تقديم البيرة في مناطق المشجعين، حيث يمكن للناس التجمع لمشاهدة المباريات على شاشة كبيرة.

قبعات قوس قزح

أفاد مشجعون من ويلز بأنه جرت مصادرت قبعاتهم من قِبل المسئولين في قطر، بما في ذلك لورا ماكاليستر، قائدة فريق ويلز النسائي سابقًا، التي قالت إنها شعرت بالخوف عندما طلبت منها حارسة أمن إزالة قبعتها عند دخولها الملعب.

خلع الملابس

لا يجوز للمشجعين خلع الملابس أو “البقاء في تلك الحالة، بما في ذلك عدم ارتداء قميص أو الكشف عن أجزاء حميمة من الجسم”، وفقًا لمدونة قواعد السلوك في قطر التي نشرتها “الفيفا”.

كلمة “حب”

لن يرتدي لاعبو الفريق البلجيكي قمصانهم التي يلعبون بها خارج أرضهم وتحمل كلمة “حب” مطبوعة على الياقة.

وتقول بلجيكا إن “الفيفا” أمر الفريق بإزالة الكلمة، لذلك سيرتدون قمصانهم التي يلعبون بها على أرضهم، بدلًا من ذلك.