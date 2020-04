تعرف على قائمة الدول المستفيدة من مساعدة صندوق النقد لمواجهة «كورونا»

عرض صندوق النقد، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائمة بالدول التي وافق مجلسه التنفيذي على تقديم مساعدة طارئة إليها حتى أمس، في إطار أدوات عدة هي التسهيل الائتماني السريع “RCF”، وأداة التمويل السريع “RFI”، بجانب زيادة ترتيبات التمويل القائمة، ومنح تخفيف الديون المموَّلة من صندوق احتواء وتخفيف الكوارث “CCRT”. The IMF is providing emergency financial assistance to member countries facing the economic impact of the #COVID19 pandemic. View the current list of countries that have so far received IMF emergency financing here: https://t.co/lJlAHDqkKl #coronavirus— IMF (@IMFNews) April 10, 2020 تغريدة صندوق النقد الدولي علي حسابه بموقع تويتر

وبلغ إجمالي تلك التمويلات الطارئة المقدمة للدول نحو ١.٣٣٦.٦٩ مليون وحدة حقوق سحب خاصة “SDR”.

وقال صندوق النقد إنه يقدم مساعدات مالية طارئة للدول الأعضاء التي تواجه التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجدّ.

وأظهرت البيانات المنشورة على موقع صندوق النقد أن الدول التي وافق المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم ذلك التمويل الطارئ إليها، توزعت بين دول في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطي وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت البيانات إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق، أمس ١٠ أبريل، على تقديم تمويل لـ٣ دول في أوروبا، بإجمالي قيمة ٣٢٠.٩ مليون وحدة حقوق سحب خاصة “SDR”.

وأوضح الصندوق أن تلك الدول الأوروبية تتمثل في ألبانيا بواقع ١٣٩.٣ مليون وحدة حقوق سحب خاصة “SDR”، في إطار أداة التمويل السريع “RFI”.

كما وافق على تقديم تمويل لصالح كوسوفو في إطار أداة التمويل السريع بقيمة ٤١.٣ مليون وحدة حقوق سحب خاصة “SDR”.

إضافة إلى جمهورية شمال مقدونيا وبنحو ١٤٠.٣ مليون وحدة سحب خاصة في إطار أداة التمويل السريع.

وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وافق على تقديم تمويل بقيمة ٦٣٤ مليون وحدة سحب خاصة “SDR”.

وتمثلت الدولة الأولى في قرغيزستان التي وافق المجلس التنفيذي للصندوق، يوم ٢٦ مارس الماضي، على إتاحة نحو ٥٩.٢ مليون وحدة حقوق سحب خاصة “SDR” لها، ضمن أداة التمويل السريع، بالإضافة إلى نحو ٢٩.٦ مليون وحدة في إطار أداة التسهيل الائتماني السريع.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم نحو ٥٤٥.٢ مليون وحدة حقوق سحب، أمس، لتونس، في إطار أداة التمويل السريع.

وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقديم تمويل لأربع دول بقيمة إجمالية قدرها ٣٨١.٧٩ مليون وحدة سحب خاصة.

وأوضحت البيانات أن تلك الدول الإفريقية هي: مدغشقر بواقع ١٢٢.٢ مليون وحدة سحب خاصة، ضمن أداة التسهيل الائتماني السريع “RCF”، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على ذلك التمويل في ٣ أبريل الحالي.

كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على تقديم تمويل في إطار أداة التمويل السريع، لدولة الجابون، وذلك في يوم ٩ أبريل الحالي، وبلغت قيمة التمويل ١٠٨ ملايين وحدة سحب خاصة.

ووافق أيضًا على تقديم تمويل بقيمة ٨٠.١ مليون وحدة حقوق سحب خاصة، لدولة رواندا، في ٢ أبريل الحالي، ضمن إطار التسهيل الائتماني السريع.

كما وافق على تقديم نحو ٧١.٤٩ مليون وحدة سحب، لدولة توجو، في يوم ٣ أبريل الحالي، في إطار زيادة ترتيبات التمويل القائمة “ECF”.

الجدير بالذكر أن حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملًا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.

وتتحدد قيمة حق السحب الخاص، وفقًا لسلة من خمس عملات- الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.