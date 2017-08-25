تعرف على قائمة الأفضل في مونديال الطائرة

علي المصري
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لشباب الكرة الطائرة تحت 23 سنة، برئاسة الدكتور فؤاد عبد السلام، رئيس الاتحاد المصري للعبة، عن تشكيل اللاعبين الأفضل خلال البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 18 وحتى 25 أغسطس الحالي، وحصل الأرجنتيني جيرمان جونسان على لقب أفضل لاعب بالبطولة.
وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:
أفضل ضارب من مركز 2: الأرجنتيني جيرمان جونسان
أفضل ضارب ثان من مركز 2: المصري هشام يسري عويس
أفضل ضارب من مركز 4: الروسي دينيس بوجدان
أفضل ضارب ثان من مركز 4: الكوبي ميجائيل أنجيل لوبيز
أفضل حائط صد: الروسي إيفان إيكوفيل
أفضل حائط صد ثان: البرازيلي ماتيوس سانتوس
أفضل ليبرو: البرازيلي روجيرو فيلهوا.