رياضة

تعرف على قائمة الأفضل في مونديال الطائرة

علي المصري أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لشباب الكرة الطائرة تحت 23 سنة، برئاسة الدكتور فؤاد عبد السلام، رئيس الاتحاد المصري للعبة، عن تشكيل اللاعبين الأفضل خلال البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 18 وحتى 25 أغسطس الحالي، وحصل الأرجنتيني جيرمان جونسان على لقب أفضل لاعب بالبطولة.