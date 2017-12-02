بورصة وشركات

تعرف على قائمة أنشط 10 شركات بالبورصة

بورتو جروب والقلعة في الصدارةمصطفى طلعتتصدرت شركة مجموعة بورتو جروب القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة، خلال تعاملات نوفمبر الماضي.ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة البورصة، سجلت بورتو جروب أحجام تداول بلغت 1.3 مليار ورقة مالية، بقيمة 482.9 مليون ورقة مالية.واحت
2 ديسمبر، 2017 2 ديسمبر، 2017

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بورتو جروب والقلعة في الصدارة

مصطفى طلعت

تصدرت شركة مجموعة بورتو جروب القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة، خلال تعاملات نوفمبر الماضي.

ووفقًا لتقرير صادر عن إدارة البورصة، سجلت بورتو جروب أحجام تداول بلغت 1.3 مليار ورقة مالية، بقيمة 482.9 مليون ورقة مالية.

واحتلت شركة القلعة للاستثمارات المالية، المرتبة الثانية، عبر بيع وشراء 997.3 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وجاء ترتيب الشركات من الثالث إلى العاشر: أوراسكوم للاتصالات والإعلام القابضة ومجموعة عامر جروب، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية للاستثمارات والتتمية، وبالم هيلز للتعمير، وجلوبال تليكوم ومجموعة طللعت مصطفى والعربية لحليج الأقطان.

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