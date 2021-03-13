تعرف على قائمة أكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم خلال العام الجارى (جراف)

تصدرت شركة “بيركشير” للتأمين أكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم خلال العام الجارى من حيث الإيرادات وصافى الدخل وراس المال السوفى وفقا لأحدث بيانات فى يناير 2021، وتوفر شركات التأمين إدارة المخاطر للأفراد والشركات والعملاء المؤسسيين من خلال وثائق وعقود التأمين، وعلى الرغم من وجود العديد من الأنواع المختلفة لشركات التأمين ، فإن المبدأ الأساسي هو أن شركة التأمين تضمن الدفع أو السداد في حالة حدوث خسائر للمؤمن عليه، وتمكنت شركات التأمين تاريخياً من تقديم أسعار معقولة للعملاء ، وتقدم شركات التأمين وثائق توفر تغطية للخسائر المتعلقة بالحوادث ، والطبى ، والممتلكات ، والمنازل ، والمسؤولية المهنية ، ، والإصابات ، وغيرها من أنواع التأمين الأخرى.

بيركشير تتصدر قائمة أكبر 10 شركات تأمين عالمية

وبلغت إيرادات شركة بيركشير هاثاواى Berkshire 279.2 مليار دولار فيما بلغ صافى الدخل من الاستثمار 35.8 مليار دولار ، وبلغ رأس المال السوقى للشركة 549 مليار دولار ، وبلغ إجمالي عائد السنة الماضية بالشركة 3.3٪، والشركة مدرجة فى بورصة نيويورك وتعد الشركة تكتلاً رئيسًا وواحدة من شركات التأمين الرائدة في البلاد ، كما أنها تمتلك أعمالًا في قطاعات مثل النقل بالسكك الحديدية والمرافق والطاقة والتصنيع والخدمات وتجارة التجزئة. تقدم Berkshire التأمين االمباشر وإعادة التأمين.

الجراف التالى يوضح أكبر شركات تأمين على مستوى العالم من حيث الإيرادات حتى عام 2021 (القيمة بالمليار دولار).

وحلت شركة Ping An Insurance الصينية فى المركز الثانى بين أكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم، وبلغت إيرادات الشركة 155 مليار دولار ، وبلغ صافى الدخل من الاستثمار 17.5 مليار دولار فيما يبلغ رأس المال السوقى 230.8 مليار دولار، وبلغ عائد السنة الماضية 9.0٪، وتعمل الشركة بشكل أساسي في التأمين والخدمات المالية والمصرفية، وهى واحدة من أفضل 50 شركة مدرجة في بورصة شنغهاي. وتأسست في عام 1988 ، وكانت أول شركة تأمين مساهمة في الصين.

أكسا للتأمين فى المركز الثالث

واحتلت شركة أكسا للتأمين المرتبة الثالثة فى الترتيب وبلغ إيراداتها 112.4 مليار دولار فيما بلغ صافى الدخل من الاستثمار 3.3 مليار دولار، وبلغ رأس المال السوقى للشركة 55.7 مليار دولار، وبلغ العائد المتدرج خلال السنة الماضية -9.1٪، وهي واحدة من مجموعات التأمين الرائدة في العالم مع شركات كبرى في التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث والتأمين على الحياة والمدخرات وإدارة الأصول.

وجاءت شركة China Life Insurance الصين لتأمينات الحياة فى المركز الرابع بين أكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم ـ وبلغت إيراداتها 111.1 مليار دولار فيما بلغ صافى الدخل 7.2 مليار دولار وبلغ رأس المال السوقى للشركة 64 مليار دولار، ومعدل العوائد المتأخرة خلال عام -9.0٪، والشركة مدرجة فى بورصة نيويورك وهى واحدة من أكبر شركات التأمين والخدمات المالية المملوكة للدولة في البر الرئيسي ، فضلاً عن كونها لاعبًا رئيسيًا في سوق رأس المال الصيني كمستثمر مؤسسي.

الجراف التالى يوضح أكبر شركات تأمين على مستوى العالم من حيث صافى الدخل حتى عام 2021 (القيمة بالمليار دولار).

تأسست الشركة عام 1949 وهو العام الذي تأسست فيه جمهورية الصين الشعبية وتمتلك الشركة اليوم العديد من الشركات التابعة المنتشرة عبر التأمين على الحياة ، وخطط التقاعد ، وإدارة الأصول ، والممتلكات والخسائر ، والممتلكات الاستثمارية.

أليانز تحتل المرتبة الخامسة

وحلت شركة أليانز للتأمين فى المرتبة الخامسة وبلغت إيراداتها 97.5 مليار دولار وبلغ صافى الدخل 7.7 مليار دولار، وبلغ رأس المال السوقى للشركة 98 مليار دولار وبلغت عوائد السنة الماضية -3.4٪، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية ، تقدم المنتجات والخدمات من التأمين إلى إدارة الأصول. تقدم منتجات التأمين التي تتراوح من وثائق الممتلكات والتأمين ضد الحوادث إلى التأمين الطبى والتأمين على الحياة للعملاء من الشركات والأفراد، ويقع المقر الرئيسي للشركة في ألمانيا.

وفى المركز السادس جاءت شركة Assicurazioni Generali الإيطالية بين أكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم؟، وبلغت إيراداتها 86.6 مليار دولار وبلغ صافى الدخل 1.8 مليار دولار فيما بلغ رأس المال السوقى للشركة 28.5 مليار دولار، وبلغ العائد الإضافي لمدة عام 3.9٪، تقدم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات الحياة وغير الحياة وإعادة التأمين. بينما يقع جزء كبير من أعمال Assicurazioni Generali في أوروبا ، إلا أنها تتمتع بحضور متزايد في آسيا وأمريكا اللاتينية.

واحتلت شركة PINXY الصينية المرتبة السابعة وبلغت إيراداتها 85.5 مليار دولار وبلغ صافى الدخل 4 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقى للشركة 14.9 مليار دولار وبلغ عائد السنة الماضية 7.0٪ وتدير الشركة عددًا من الشركات التابعة التي توفر منتجات الممتلكات والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية والتأمين الطبى ، فضلاً عن إعادة التأمين وتقدم الشركة أيضًا خدمات إدارة الأصول.

وحلت شركة PINXY الإنجليزية فى المركز الثامن بين أكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم وبلغت إيرادات الشركة 46.9 مليار دولار، وبلغ صافى الدخل من الاستثمار 2.9 مليار دولار فيما بلغ راس المال السوفى 18.8 مليار دولار، وبلغ معدل عائد السنة الماضية 8.5٪، وتقدم الشركة منتجات التأمين على النقل والطيران والتأمين البحري والحريق والسيارات والتأمين على الحياة ، فضلاً عن مجموعة من الخدمات المالية.

حضور قوى للشركات الإنجليزية

وفى المرتبة التاسعة حلت شركة LGGNY الإنجليزية بين أكبر 10 شركات تأمين على مستوى العالم ، وبلغت إيرادات الشركة 45.2 مليار دولار فيما بلغ صافى الدخل 1.6 مليار دولار وبلغ راس المال السوقى للشركة 21.8 مليار دولار ، وبلغ عائد السنة الماضية 0.9٪، وهي شركة تأمين وخدمات مالية مقرها لندن من خلال قاعدة عملاء عالمية ، توفر الشركة مجموعة من منتجات إدارة الأصول والتقاعد والادخار والتأمين العام.

واحتلت شركة Prudential الإنجليزية المركز العاشر وبلغت إيرادات الشركة 35.1 مليار دولار فيما بلغ صافى الدخل 0.7 مليار دولار، فيما بلغ راس المال السوقى للشركة 49.9 مليار دولار وبلغ عائد السنة الماضية 6.4٪، وهى مدرجة فى بورصة نيويورك وهى شركة خدمات تأمين واستثمار مقرها لندن تقدم منتجات تتراوح من وثائق التأمين على الحياة ، والطبى ، والحوادث ، والممتلكات ، و المعاشات التقاعدية ، وخطط الأسهم ، والرهون العقارية ، والخدمات المالية الأخرى. تقدم Prudential أيضًا خدماتها للعملاء في جميع الأسواق العالمية الرئيسية ، بما في ذلك سوقها المحلية في المملكة المتحدة.

الجراف التالى يوضح أكبر شركات تأمين على مستوى العالم من حيث رأس المال السوقى حتى عام 2021 (القيمة بالمليار دولار).