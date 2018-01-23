تعرف على قائمة أغنى أندية العالم

على المصرى تفوق مانشستر يونايتد الإنجليزي بفارق بسيط على ريال مدريد الإسباني، ليبقى النادي صاحب الإيرادات الأكبر في العالم، بحسب تقرير موني ليج "دوري كرة القدم المالي"، التابع لمكتب ديلويت، وذلك في ظل النمو الكبير لأندية الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.وهذه المرة العاشرة يتصدر فيها يونا

على المصرى

تفوق مانشستر يونايتد الإنجليزي بفارق بسيط على ريال مدريد الإسباني، ليبقى النادي صاحب الإيرادات الأكبر في العالم، بحسب تقرير موني ليج “دوري كرة القدم المالي”، التابع لمكتب ديلويت، وذلك في ظل النمو الكبير لأندية الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

وهذه المرة العاشرة يتصدر فيها يونايتد الترتيب، بإيرادات بلغت 676 مليون يورو “828 مليون دولار”لموسم 2016-2017، وبفارق 1,7 مليون يورو عن العملاق الإسباني، واحتل برشلونة الإسباني المرتبة الثالثة، في النسخة الـ21 من تقرير شركة الاستشارات البريطانية التجارية، يليه بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي وأرسنال الإنجليزيان.

وعرفت إيرادات الأندية الـ20 الأولى لموسم 2016-2017 نمواً بلغ 6% بقيمة 7,9 مليارات يورو، وهو رقم قياسي جديد، وكان تتويج يونايتد بلقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، عاملاً هاماً في نتائجه المالية، فيما تعززت أرقام ريال بعد تتويجه بلقبي دوري الأبطال والدوري الإسباني.

وكان لافتاً تواجد 10 أندية إنجليزية في ترتيب العشرين الأوائل، وهو رقم قياسي، بإيرادات بلغت 3,8 مليار يورو، نتيجة دخلها من الموسم الأول لحقوق النقل التلفزيوني الجديدة،

وتعد عائدات البث التلفزيوني الأكثر دعماً لخزائن الأندية، إذ بلغت 45% من مجمل الايرادات، وهناك تكهنات متزايدة بأن مواقع أمثال أمازون وفيسبوك قد يصبحون لاعبين جديين في عملية ضخ الأموال للأندية.

وقال تيم بريدج المدير الأول في مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت: “لدوري كرة القدم المالي نكهة إنجليزية خاصة هذه السنة، ومع حقوق النقل الجديدة والأداء في المسابقات القارية التي ادت الى نمو ايرادات البث لاكثر من نصف مليار جنيه استراليني للاندية العشرين الاوائل، فهذا لا يشكل مفاجأة”، مضيفا: “وفي حين تبدو البريميرلييج في المنافسة على مناقصة حقوق الدورة المقبلة بدءا من 2019-2020، فان هذه النتائج ستكون حاسمة في تحديد التكوين الطويل الامد لدوري المال”.

وللحلول بين العشرين الاوائل، تعين على الاندية الحصول على ايرادات تناهز 200 مليون يورو، وهو ضعف القيمة المطلوبة لتصنيف 2010، بحسب ما اضافت ديلويت، علما بأن يونايتد تعاقد أمس الاثنين مع المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز من أرسنال، مقابل التخلي عن لاعب وسطه الارميني هنريك مخيتاريان، وذلك في صفقة ستجعل من المهاجم التشيلي اللاعب الأعلى راتباً في الدوري، بقيمة 570 ألف يورو أسبوعياً قبل حسم الضرائب، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية.

وفي دراسة منفصلة لمؤسسة سوكريكس نشرت في وقت سابق هذا الشهر، ظهر مانشستر سيتي الإنكليزي كصاحب القوة المالية الأكبر في عالم كرة القدم، يليه مواطنه ارسنال في حين حل يونايتد سابعاً، وصنفت “سوكريكس فوتبول فاينانس 100” أبرز الاندية العالمية بحسب القيمة المالية للاعبيها وأصولها الثابتة “مثل ملاعب المباريات وملاعب التدريب”، أرصدتها في المصارف، الاستثمار المحتمل لمالكيها وصافي الدين.



وفي ما يلي الترتيب “بين قوسين موقع النادي السابق في موسم 2015-2016 ثم إيراداته في تلك الفترة”:

1- (1) مانشستر يونايتد الإنجليزي 676,3 مليون يورو (689 مليون دولار)

2- (3) ريال مدريد الإسباني 674,6 (620,1)

3- (2) برشلونة الإسباني 648,3 (620,2)

4- (4) بايرن ميونيخ الألماني 587,8 (592)

5- (5) مانشستر سيتي الإنجليزي 527,7 (524,9)

6- (7) أرسنال الانجليزي 587,6 (458,5)

7- (6) باريس سان جيرمان الفرنسي 486,2 (520,9)

8- (8) تشيلسي الإنجليزي 428 (447,4)

9- (9) ليفربول الانجليزي 424,2 (403,8)

10- (10) يوفنتوس الايطالي 405,7 (338,9)

11- (12) توتنهام الإنجليزي 355,6 (279,7)

12- (11) بوروسيا دورتموند الألماني 332,6 (283,9)

13- (13) أتلتيكو مدريد الإسباني 272,5 (228,6)

14- (20) ليستر سيتي الإنجليزي 271,1 (172,1)

15- (19) انتر الإيطالي 262,1 (179,2)

16- (14) شالكه الالماني 230,2 (224,5)

17- (18) وست هام الإنجليزي 213,3 (192,3)

18- (غير مصنف) ساوثمبتون الإنجليزي 212,1 (166,2)

19- (غير مصنف) نابولي الإيطالي 200,7 (144,2)

20- (غير مصنف) إيفرتون الانجليزي 199,2 (162,5)