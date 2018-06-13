تعرف على قائمة أعلى المدربين أجرًا في مونديال روسيا

خالد بدر الدين احتل المدرب الألمانى خواكيم لوف المركز الأول فى قائمة أعلى المدربين أجرا فى مونديال كأس العالم لكرة القدم فى روسيا التى تبدأ غدا الخميس ولمدة شهر تقريبا حيث يتقاضى أكثر من 4.4 مليون دولار فى السنة .…

خالد بدر الدين

احتل المدرب الألمانى خواكيم لوف المركز الأول فى قائمة أعلى المدربين أجرا فى مونديال كأس العالم لكرة القدم فى روسيا التى تبدأ غدا الخميس ولمدة شهر تقريبا حيث يتقاضى أكثر من 4.4 مليون دولار فى السنة .

وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية التى نشرت قائمة بأعلى المدربين أجرا والذين يشاركون فى بطولة كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها روسيا هذا العام التى تلعب غذا أمام المملكة العربية السعودية.

تتراوح رواتب المدربين في المونديال بين المرتفعة والمتواضعة، حسب خبرة كل مدرب وحجم المنتخب الذي يقوده، إلا أن الهدف المشترك الذي يجمعهم هو الوصول بمنتخباتهم لأبعد نقطة ممكنة في المونديال.

ويتقاضى المدربون المحليون للفرق الصغيرة أقل الرواتب نسبيا، فيما يحصل مدربو المنتخبات الكبيرة على أعلى الرواتب، وينال المدربون الأجانب للفرق الصغيرة على رواتب متوسطة غير أن المدرب الألماني يطمح لتكرار إنجاز مونديال 2014 مع “المانشافت” عندما هزمه 7 – 1 دور ما قبل النهائى ثم فاز على الأرجنتين 1 مقابل لاشئ فى الدور النهائى ليفوز بالبطولة.

ويأتى فى المركز الثانى البرازيلي تيتي ويتعادل معه فى نفس المركز الفرنسي ديدييه ديشامب ليصل أجر كل منهما حوالى 4 ملايين دولار سنويا.

واحتل المركز الرابع مدرب المنتخب الروسي المستضيف، ستانيسلاف شيرشيسوف، الذي ينال راتبا مرتفعا يصل إلى 2.9 مليون دولار سنويا، والذى يأمل تحقيق إنجاز يرضي توقعات الروس الذين يستضيفون هذا المونديال لأول مرة فى تاريخهم.

أما بالنسبة لمدربى المنتخبات العربية فإن الأرجنتينى هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري يحصل على حوالى مليون و700 ألف دولار سنويا بينما يتقاضى والإسباني خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي أكثر من 1.64 مليون دولار.

ويحصل نبيل معلول المدرب العربي الوحيد في المونديال والذى يدرب المنتخب التونسي حوالى 407 ألف دولار سنويا بينما يحصل الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المغرب، على 908 ألف دولار سنويا أو ما يعادل حوالى ضعف أجر نبيل معلول.

ويتقاضى الصربي الشاب ملادن كرستايتش مدرب صربيا حوالى 348 ألف دولار يليه البولندي آدم نافلكا الذي يملك فريقا صلبا بقيادة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي مدرب المنتخب البولندى ويتقاضى 314 ألف دولار سنويا بينما يصل أجر أصغر مدرب في المونديال وهو السنغالي أليو سيسيه (42 عاما) أقل راتب بين المدربين، حيث لا يتجاوز دخله 233 ألف دولار سنويا.