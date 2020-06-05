تعرف على قائمة أعلى العلامات التجارية للبنوك العالمية خلال 10 سنوات (فيديو)

رصدت جريدة المال تطور قيم العلامات التجارية للبنوك العالمية خلال آخِر عشر سنوات منقضية، ويمتلك قطبا الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة وبكين أقوى مصارف في العالم لديها علامات تجارية في آخِر عامين.

وتصدرت أربعة مصارف صينية قائمة البنوك الأغلى علامات تجارية في العالم، وهي ICBC، وchina construction bank، وbank of china، وagricultural bank of china في عام 2020.

ولأول مرة منذ عام 2009 انخفض إجمالي قيمة العلامة التجارية لأكبر 500 بنك في العالم على أساس سنوي- من 1.36 تريليون دولار أمريكي في 2019 إلى 1.33 تريليون دولار أمريكي هذا العام، بحسب موقع brand finance.

تحتفظ شركة ICBC الصينية بمكانتها الأولى كأفضل علامة تجارية مصرفية في العالم، محطمة علامة 80 مليار دولار أمريكي. تستمر البنوك الصينية في احتلال المراكز الأربعة الأولى من تصنيف Brand Finance Banking500 لعام 2020.

على الرغم من أن القطاع الأمريكي انخفض بشكل عام بنسبة 5% فإن بنكي ويلز فارجو وجي بي مورجان سجلا نموًّا بنسبة 15%، ولا سيما بعد تواجد خمسة بنوك أمريكية في المراكز العشرة الأولى.

وبحسب التقرير انخفضت قيم العلامات التجارية للمصارف أوروبا بنسبة 7%، أكثر من أي منطقة أخرى، حيث تشهد العديد من البنوك الكبرى انخفاضات كبيرة في قيمة العلامة التجارية.

كما شهدت القيمة الإجمالية للعلامة التجارية في الأعمال المصرفية انكماشها الأول على أساس سنوي منذ عام 2009- من 1.36 تريليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.33 تريليون دولار أمريكي هذا العام.

ومع ذلك في حين أن قيم العلامات التجارية للبنوك من الأسواق الراسخة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان، منخفضة أو لا تزال راكدة، فإن العديد من العلامات التجارية المصرفية في الأسواق الناشئة، وخاصة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، أظهرت أداءً قويًّا.