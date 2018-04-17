تعرف على فوائض الهيئات والشركات العامة في الموازنة الجديدة

أحمد اللاهونى: بلغت تقديرات الحكومة لإيرادات الهيئات الاقتصادية والشركات بمشروع موازنة العام الجديد 2018/2019 نحو 217 مليار جنيه و767 مليونا، مقارنة بـ 229 مليارا و561 مليونا فى السنة المالية 2017/2018 بانخفاض يقدر بنحو 11 مليار جنيه و794 مليونا. ووفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة الج

أحمد اللاهونى:

بلغت تقديرات الحكومة لإيرادات الهيئات الاقتصادية والشركات بمشروع موازنة العام الجديد 2018/2019 نحو 217 مليار جنيه و767 مليونا، مقارنة بـ 229 مليارا و561 مليونا فى السنة المالية 2017/2018 بانخفاض يقدر بنحو 11 مليار جنيه و794 مليونا.

ووفقا للبيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة فقد بلغت تقديرات الفائض من الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 25 مليار جنيه و73 مليونا.

كما بلغ الفائض من هيئة قناة السويس 32 مليارا و960 مليونا، فيما سجل تقدير الفائض من الهيئات الاقتصادية الأخرى نحو 7 مليارات و394 مليونا، أهمها هيئة ميناء الإسكندرية بمبلغ مليار و950 مليونا، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمبلغ مليار و590 مليونا، وهيئة ميناء دمياط بمبلغ مليار و372 مليونا.

وأشار البيان المالى، إلى أن تقديرات أرباح الشركات “القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال” بلغت نحو 15 مليار جنيه و49 مليونا بنسبة نمو قدرها 85.6% عن متوقع السنة المالية 2017/2018 والبالغ نحو 8 مليارات و110 ملايين.

وبحسب البيان فقد تضمنت الإيرادات الأخرى متمثلة فى المناجم والمحاجر نحو مليار جنيه و243 مليونا، كما تضمنت الايرادات الأخرى مبلغ 37.7 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات، بالإضافة إلى 32 مليار موارد الصناديق والحسابات الخاصة.

يشار إلى أن عمرو الجارحي، وزير المالية، ألقى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019 والذي تضمن الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي، وأهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة، كما ألقى الضوء على السياسات التي نُفذت في السنوات السابقة.