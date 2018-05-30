تعرف على فوائد تقسيط أرخص سيارة في مصر

أحمد نبيلتتراوح فوائد تقسيط سوزوكي "التو" ما بين 78 و86 ألف جنيه خلال فترة خمس سنوات من شراء تلك السيارة، عبر التمويل البنكى أو الشركات المتخصصة فى هذا المجال.وعلى الرغم أن سوزوكى "التو" تعتبر أرخص سيارة فى مصر بسعر يبلغ 130 ألف جنيه إلا أن فوائد البنوك وشركات التمويل التى تتراوح ما بين 13.9 و15

أحمد نبيل

تتراوح فوائد تقسيط سوزوكي “التو” ما بين 78 و86 ألف جنيه خلال فترة خمس سنوات من شراء تلك السيارة، عبر التمويل البنكى أو الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وعلى الرغم أن سوزوكى “التو” تعتبر أرخص سيارة فى مصر بسعر يبلغ 130 ألف جنيه إلا أن فوائد البنوك وشركات التمويل التى تتراوح ما بين 13.9 و15.2% دفعتها ليتعدى سعرها 208 أو 216 ألفًا.

وتعتبر سوزوكى التو واحدة من السيارات التى تحظى بطلب من المستهلكين، خاصة فى ظل المميزات الاقتصادية التى تتمتع بها فى مواجهة الارتفاعات المرتقبة لأسعار المواد البترولية، وكذا الظروف الاقتصادية الحالية.

ويبلغ أقل مقدم لشراء سيارة سوزوكى التو نحو 26 ألف جنيه ليمثل 20% من إجمالى سعرها مع قسط شهرى يتراوح ما بين 3040 و 3,238 لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وتنتمى سوزوكى التو إلى شريحة السيارات الهاتشباك الصغيرة المزودة بمحرك اقتصادى متواضع ثلاثى الأسطوانات بسعة 1000 سي سي ليولد قوة 47 حصان وعزم 68 نيوتن متر مع ناقل حركة يدوى.