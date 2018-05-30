تعرف على فوائد تقسيط أرخص سيارة فى مصر

أحمد نبيلتتراوح فوائد تقسيط سوزوكى "ألتو" ما بين 78 و86 الف جنيه خلال خمس سنوات من شراء تلك السيارة عبر التمويل البنكى أو الشركات المتخصصة فى هذا المجال.ورغم أن سوزوكى "التو" تعتبر أرخص سيارة فى مصر بسعر يبلغ 130 الف جنيه لكن فوائد البنوك وشركات التمويل التى تتراوح ما بين 13.9 و15.2% دفعته

أحمد نبيل

تتراوح فوائد تقسيط سوزوكى “ألتو” ما بين 78 و86 الف جنيه خلال خمس سنوات من شراء تلك السيارة عبر التمويل البنكى أو الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

ورغم أن سوزوكى “التو” تعتبر أرخص سيارة فى مصر بسعر يبلغ 130 الف جنيه لكن فوائد البنوك وشركات التمويل التى تتراوح ما بين 13.9 و15.2% دفعتها ليتعدى سعرها 208 أو 216 الفا.

وتعتبر سوزوكى التو واحدة من السيارات التى تحظى بطلب المستهلكين خاصة فى ظل المميزات الاقتصادية التى تتمتع بها فى مواجهة الارتفاعات المرتقبة لاسعار المواد البترولية وكذلك الظروف الاقتصادية الحالية.

ويبلغ أقل مقدم لشراء سيارة سوزوكى التو نحو 26 الف جنيه ليمثل 20% من اجمالى سعرها مع قسط شهرى يتراوح ما بين 3040 و 3,238 لمده تصل الى 5 سنوات.

وتنتمى سوزوكى التو إلى شريحة السيارات الهاتشباك الصغيرة المزودة بمحرك اقتصادى متواضع ثلاثى الأسطوانات بسعة 1000 سى سى ليولد قوة 47 حصان وعزم 68 نيوتن متر مع ناقل حركة يدوى.