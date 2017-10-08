تعرف على فعاليات معرض جيتكس دبى 2017‎

دبى– محمود جماليفتتح محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبى، ظهر اليوم الأحد، فعاليات الدورة السابعة والثلاثين معرض ومؤتمر جيتكس 2017، والذى يستمر حتى 12 أكتوبر الحالى، بمشاركة 7344 شركة تكنولوجيا من 70 دولة حول العالم، أبرزها مصر والسعودية بزيادة 30% عن 2016.ويقام المعرض هذا العام على مسا



دبى– محمود جمال

يفتتح محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبى، ظهر اليوم الأحد، فعاليات الدورة السابعة والثلاثين معرض ومؤتمر جيتكس 2017، والذى يستمر حتى 12 أكتوبر الحالى، بمشاركة 7344 شركة تكنولوجيا من 70 دولة حول العالم، أبرزها مصر والسعودية بزيادة 30% عن 2016.

ويقام المعرض هذا العام على مساحة 92.903 ألف متر مربع فى مركز التجارة العالمى بإمارة دبى بزيادة 20% عن العام الماضى، بالاضافة إلى 147 ألف متخصص وخبير فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر من 97 دولة.

ويسلط المعرض الضوء هذا العام على أحدث الابتكارات والنظم والتطبيقات الذكية والمنصات الرقمية التي تعمل على تكامل وتعزيز جودة الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المستخدمين إليها، لتحقيق رضى وسعادة المتعاملين، إذ تعتزم 26 جهة حكومية في أبوظبي استعراض 107 مشروعات ومبادرات رقمية خلال مشاركتها في “أسبوع جيتكس للتقنية 2017″، تحت مظلة حكومة أبوظبي الرقمية، و23 مشروعا تم تحديثها.

إلى جانب إطلاق عدد من المواقع والتطبيقات الإعلامية والخدمية الجديدة، وفقا لمركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات — الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير وتسيير أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإمارة.



فى سياق متصل، تشارك هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” المصرية للعام الثانى عشر على التوالى فى المعرض تحت شعار “time for Egypt” من خلال دعم 26 شركة مصرية عبر تخصيص جناحين أحدهما يضم 20 شركة على مساحة 430 مترًا فى قاعة الشيخ سعيد المخصصة للحكومات، والآخر خاص بالشركات الناشئة ورواد الأعمال وعددها 6.



ويترأس المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات رأس وفد من الوزارة للمشاركة بالمعرض حيث ينوى عقد سلسلة اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين وقيادات كبري شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية من أجل عرض الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحث التعاون في مجالات البحوث والتطوير والبرمجيات وصناعة الالكترونيات وتطوير المناطق التكنولوجية.