تعرف على فعاليات مؤتمر العامية الثالث

علي راشد يقام على مدار ثلاثة أيام مؤتمر العامية الثالث بأتيليه القاهرة من 14 حتى 16 أكتوبر ويقام اليوم الأول للاحتفاء بالشاعر نجيب سرور، ويقدم كلمة افتتاح المؤتمر الفنان أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، وتتحدث الجلسة الأولى عن…

علي راشد

يقام على مدار ثلاثة أيام مؤتمر العامية الثالث بأتيليه القاهرة من 14 حتى 16 أكتوبر ويقام اليوم الأول للاحتفاء بالشاعر نجيب سرور، ويقدم كلمة افتتاح المؤتمر الفنان أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، وتتحدث الجلسة الأولى عن الراحل الكبير نجيب سرور، وتبدأ من السادسة والنصف وتنتهي في الثامنة، يتحدّث فيها: “الدكتور مدحت الجيّار، الشاعر يسري حسّان، الدكتورة سامية حبيب، والمسرحي علي أبو سالم”، ويديرها الفنان أحمد الجنايني.

أما الجلسة الثانية فبعنوان “شاعر وتجربة” وتبدأ من الثامنة وعشر دقائق وحتى التاسعة مساءً، ويتحدّث فيها الشاعر سمير عبد الباقي عن مشواره الأدبي ، ويقدمه القاص والناقد أمل سالم، بينما تبدأ الأمسيّة الشعرية الأولى من التاسعة وعشر دقائق حتى الحادية عشرة والنصف، وتحمل اسم الراحل محمد الحسيني ، ويقدّمها الناقد أمل سالم بأشعار محمد الحسيني، وتبدأ بمداخلة للدكتور يسري عبدالغني، ونستمع فيها إلى الفنان أحمد إسماعيل

ويشارك فيها الشعراء :”رجب الصاوي ، مجدي السعيد، مصطفى عباس زيكو، ماجد كمال أبادير، وفاء أمين، مريم عبدالعزيز، بيرو الراوي، أحمد السندباد، عمرو المصري، محمد حميده، محمد خالد الشرقاوي، أشرف عبدالهادي، كريم فريد، حسّان البربري”.

أما اليوم الثاني فسيكون الاحتفاء بالشاعر سيّد حجاب، ويبدأ بعرض فيلم تسجيلي عن الراحل سيّد حجاب، وستتحدث الجلسة الأولى عن الراحل الكبير سيّد حجاب، تبدأ من السادسة والنصف وتنتهي في الثامنة، يتحدّث فيها: “الدكتور علي عفيفي، الشاعر محمد علي عزب، الشاعر رأفت رشوان، الشاعر زين العابدين فؤاد”، ويديرها الشاعر خالد محمود.

وتقام الجلسة الثانية تحت عنوان “شاعر وتجربة” وتبدأ من الثامنة وعشر دقائق وحتى التاسعة مساءً ويتحدّث فيها الشاعر ناجي شعيب عن مشواره الأدبي، ويقدمه الشاعر سعيد شحاتة، بينما تبدأ الأمسيّة الشعرية الثانية من التاسعة وعشر دقائق حتى الحادية عشرة والنصف، وتحمل اسم الراحل مجدي الجابري ، ويقدّمها الشاعر الجميلي أحمد بأشعار مجدي الجابري، ونستمع فيها إلى الفنان حسن زكي، وتلقي الكاتبة صفاء عبدالمنعم ثلاث قصائد للشاعر مجدي الجابري ، ويشارك فيها الشعراء: “محمد حسني إبراهيم، محمود الحلواني ، سعدني السلاموني، أمينة عبدالله، أمل عامر، سعيد عبدالمقصود، مدحت العيسوي، السعيد المصري، أمل جاد الرب، محمد شادي، محمود فهمي، محمد رؤوف، محمد حسني توفيق، حاتم مرعي، مجدي عطيّة”.

وسيكون اليوم الثالث للاحتفاء بالشاعر أحمد فؤاد نجم ، وتقدم الجلسة الأولى عن الراحل الكبير أحمد فؤاد نجم، وتبدأ من السادسة والنصف وتنتهي في الثامنة، يتحدّث فيها: “أحمد بهاء الدين شعبان، الكاتب يوسف محمد، – الشاعر مسعود شومان، الشاعر أشرف أبو جليّل”، ويقدمها ويشاركهم الحديث ميشيل غالي.

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان “شاعر وتجربة” وتبدأ من الثامنة وعشر دقائق وحتى التاسعة مساءً، ويتحدّث فيها الشاعر فؤاد حجاج عن مشواره الأدبي،و يقدمه الشاعر الجميلي أحمد، أما الأمسيّة الشعرية الثالثة فتبدأ من التاسعة وعشر دقائق حتى الحادية عشرة والنصف، وتحمل اسم الراحل طاهر البرنبالي ، ويقدّمها الشاعر سعيد شحاتة بأشعار طاهر البرنبالي، ونستمع فيها إلى الفنان حسني عامر ، ويشارك فيها الشعراء: “خالد محمود، عبده الزراع، بهي الدين عبداللطيف، الجميلي أحمد، محمد مطر، فوزي عيسى، سمير الأمير، علي عبدالعزيز، مصباح المهدي، أيمن هيبة، محمود عودة، ياسمين الشاذلي، محمد مجدي، سمير السروجي، شيماء عزت، مصطفى أبو مسلم”.