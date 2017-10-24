تعرف على فعاليات حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

علي راشديفتتح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فعالياته الفنية في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل 1 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في دورته السادسة والعشرين.ويبدأ الافتتاح بكلمة الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، يليها كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية

علي راشد

يفتتح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فعالياته الفنية في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل 1 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في دورته السادسة والعشرين.

ويبدأ الافتتاح بكلمة الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، يليها كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية والمهرجان، ثم يعلن وزير الثقافة حلمي النمنم انطلاق الفعاليات، ويقوم بتكريم 24 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي.

ويلي حفل الافتتاح عرض يحمل عنوان “الدراما الموسيقية” ويبرز جماليات ودور الموسيقى الشرقية في الدراما المصرية والعربية ويعزفها أوركسترا تم تكوينه خصيصا لهذه المناسبة بقيادة المايسترو أحمد عاطف، ويقدم بعضا من إبداعات المؤلفين الموسيقيين راجح داوود، ورعد خلف من العراق، وأمين بوحافا من تونس، وتامر كروان، بمشاركة عازفة الفلوت الدكتورة إيناس عبد الدايم، مع المطربين نهال نبيل ووائل الفشني بمجموعة من الأعمال التي وظفت في الدراما ويصاحبها عرض أجزاء منها على شاشات المسرح، وإخرج حفل الافتتاح حازم طايل.

يذكر أن الدورة 26 تقدم 45 حفلا فنيا على مدار 15 يوما بمشاركة 84 فنانا من 8 دول عربية.