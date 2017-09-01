تعرف على فرص مصر في الصعود لمونديال روسيا 2018

علي المصري مع نهاية لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بمفاجأتين تمثلتا في خسارة مصر أمام أوغندا بهدف نظيف في كمبالا، وتعادل غانا مع الكونغو بهدف لكل فريق في كوماسي، تستعرض "المال" في السطور التالية فرص الفراعنة في الصعود للمحفل العالمي بعذ غيا

علي المصري

مع نهاية لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، بمفاجأتين تمثلتا في خسارة مصر أمام أوغندا بهدف نظيف في كمبالا، وتعادل غانا مع الكونغو بهدف لكل فريق في كوماسي، تستعرض “المال” في السطور التالية فرص الفراعنة في الصعود للمحفل العالمي بعذ غياب 28 عامًا.





وصبّت ننتيجة تعادل غانا مع الكونغو، في صالح المنتخب المصري، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، قبل ملاقاة منتخب أوغندا المتصدر بـ7 نقاط، الثلاثاء، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بعدما حصدت الكونغو أول نقطة لها في المجموعة الخامسة وبقيت في الذيل، فيما رفعت غانا رصيدها إلى نقطتين في المرتبة قبل الأخيرة، ويلتقي منتخبا الكونغو وغانا، في برازفيل، الثلاثاء المقبل أيضًا.

وخرجت غانا تقريبًا من حسابات المنافسة على حجز بطاقة التأهل عن هذه المجموعة، وبات الصراع بين أوغندا ومصر، قبل 3 جولات على نهاية التصفيات.

ويتحتم على المنتخب المصري الفوز على أوغندا، والكونغو في برج العرب، أولًا للوصول للنقطة الـ12، قبل انتظار نتائج المنتخب الأوغندي.

وفي حال فازت أوغندا في مباراتي غانا، والكونغو، فإنها ستصل للنقطة الـ13، ما يحتم على مصر ضرورة الحصول على نقطة من مواجهة غانا بالجولة الأخيرة، ثم اللجوء وقتها للمواجهات المباشرة، وفارق الأهداف.