تعرف على عوامل نجاح نشاط التأمين متناهى الصغر

هناك مجموعة متنوعة من التعريفات المختلفة للتأمين متناهي الصغر تستند على معايير مختلفة تحددها الجهات الرقابية لكل دولة لتمييز هذا النوع من التأمين، ومن أمثلة تلك المعايير مستوى الدخل أو مبلغ التأمين أو حجم القسط والمزايا الممنوحة أو الطبيعة الجغرافية.

تعريف التأمين متناهى الصغر

وعرفه الاتحاد المصرى للتأمين باعتباره “حماية الأشخاص ذوي الدخل المنخفض من مخاطر معينة مقابل سداد أقساط منتظمة تتناسب مع احتمالية وتكلفة تلك المخاطر “، ويشير الخطر في هذا السياق إلى نوع الحدث (كالمشاكل الصحية والوفاة والأضرار التي تلحق بالممتلكات) التي يمكن أن يكون لها تأثير مالي على الشخص.

وبموجب هذا التعريف الشائع، فإن التأمين متناهي الصغر هو ببساطة “تأمين ذوي الدخل المنخفض”.

تعتبر شركات التأمين و إعادة التأمين والحكومات هي المقدم التقليدي لمنتجات التأمين متناهي الصغر، كما تقدم المنظمات غير الحكومية أحياناً بعض الأشكال المختلفة من هذه التغطية.

دور هيئة الرقابة المالية فى تنظيم النشاط

وتسعى الهيئات الرقابية نحو وضع لوائح خاصة تنظم نشاط التأمين متناهي الصغر ، والتي تختلف عن لوائح التأمين السائدة، فعلى سبيل المثال، أدخلت الهند اللوائح التي تنظم نشاط التأمين متناهي الصغر في عام 2005، و قامت الفلبين بالشىء ذاته في عام 2010.

كما أفردت هيئة الرقابة المالية فى مصر فصلاً كاملاً لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر في مشروع قانون التأمين الموحد المنتظر صدوره قريباً.

واعتبر الاتحاد أنه لكى تتمكن شركات التأمين من التوسع في تقديم خدمة التأمين متناهي الصغر يجب أن تكون تلك المنتجات مربحة، بمعنى أنه يجب أن تغطي الأقساط المفروضة- في حالة عدم وجود أي دعم- التكلفة التي تتحملها الشركة لتغطية الأخطار المؤمن عليها، وتكاليف التسويق والإدارة.

وأوضح أنه يتطلب زيادة نطاق التأمين متناهي الصغر أن يكون لدى شركات التأمين القدرة على التوزيع والإدارة المناسبة التي تقدمها بنفسها أو بالتعاون مع الآخرين.

واعتبر أن التأمين متناهي الصغر يتم تقديمه فى مقابل أقساط صغيرة نسبياً، إلا أنه يتم تسويقه لدى أعداد كبيرة من حاملي وثائق التأمين.

وأشار إلى أن شركات التأمين تحتاج إلى تطوير وسائل منخفضة التكلفة للوصول إلى قاعدة عملائها، وذلك من خلال الشراكة مع صناديق الاستثمار المجتمعية أو مؤسسات التمويل متناهي الصغر أو جهات أخرى ذات علاقة ومن خلال الاستفادة من التطورات في التكنولوجيا مثل زيادة استخدام الهواتف المحمولة لإجراء المعاملات المالية.

الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض متطلبات نجاحه

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين أن إدارة الأعداد الكبيرة من وثائق “متناهى الصغر”، تتطلب خفض التكاليف وأنظمة إدارية عالية الكفاءة لكي تكون مربحة، وفي بعض الحالات، قد يحتاج تصميم وتنفيذ هذه الأنظمة إلى دعم.

ولفت إلى أنه يمكن لشركات التأمين محاولة الاستفادة من البنية التحتية الحالية لتوزيع وإدارة منتجاتها وبالتالي تقليل التكلفة التي ينطوي عليها تقديم منتجات التأمين متناهي الصغر.

وأوضح أن الأهم من ذلك أن يقتنع حملة الوثائق بأنهم شركاء مع منظمات جديرة بالثقة وتتمتع بالاستقرار المالى، كما يجب أن يكون هناك مستوى عالٍ من الثقة في المؤسسات المالية من جانب المشترين المحتملين للتأمين. ومن ناحية أخرى ، يجب أن يقتنع المشترون بأن شركة التأمين ستكون قادرة على سداد مطالباتهم دون التعرض للإفلاس وأنها لن ترفض مطالبة صحيحة لأسباب غير فنية أو قانونية.