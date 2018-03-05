تعرف على عوائد ومزايا شهادة أمان للعمالة المؤقتة

سهير محمدأعلن البنك الاهلى المصرى عن شروط ومزايا شهادة امان التى تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.تصدر الشهادة بالجنيه ومدتها 3 سنوات اعتبارا من يوم العمل التالي لي

سهير محمد

أعلن البنك الاهلى المصرى عن شروط ومزايا شهادة امان التى تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

تصدر الشهادة بالجنيه ومدتها 3 سنوات اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم لشراء

فئة الشهادة : 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد اقصي 2500 جنيه بكافه البنوك المصدره لشهاده امان المصريين .

يصدرها البنك الاهلي/بنك مصر/بنك القاهرة /البنك الزراعي المصري

من يحق لهم الشراء :شراء فردى : الأشخاص الطبيعيين المصريين من سن 18حتى 59 سنة .

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الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

يتم قصر شراء تلك الشهادات علي العميل بصفته الشخصية ولا يجوز الشراء بتوكيل أو على سبيل الهبه و التبرع وكذا عدم إصدار شهادات مشتركة .

دورية صرف العائد : تدر الشهادة عائد ثابت طوال مدة الشهادة و يستحق صرفه في نهاية المدة على حساب العميل/ بطاقة الدفع مقدماًPrepaid أو محفظة Mobile Wallet للعملاء الجدد غير المحتفظين بحسابات طرف فروع البنك الاهلي المصري مخصوما منه قيمة أقساط التامين.

لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات و كذا إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها .

• حالة الشراء الفردى :تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل (القيمة الاسمية + العوائد المتبقية بعد خصم قيمة الأقساط ” إن وجدت” ) ويمكن استردادها فى أي وقت وفقاً ورغبة العميل بقيمتها الاسمية (القيمة التي تم شراء الشهادة بها ) فقط دون الالتزام بفترة 6 شهور ، على أن يتم إضافة تلك القيمة للعميل على بطاقة الدفع مقدماً Prepaid أو محفظة Mobile Wallet أو حساب العميل ( إن وجد ).

وتقدم الشهادة مزايا اضافية وثيقة تامين علي الحياه للعميل

يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة وبدون كشف طب

تسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة ، أو بلوغ العميل سن الـ 60.

تسري وثيقة التأمين على الحياة على عملاء شهادات أمان المصريين اعتباراً من تاريخ شراء الشهادة وحتى بلوغ العميل سنة الـ 60 وبعد ذلك تسقط وثيقة التأمين ، على أن يتم إضافة إجمالى مبلغ العائد الخاص بالشهادات حالة بلوغ العملاء سن الـ 60 خلال الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاق الشهادة فى ضوء عدم سداد أقساط تأمينيه له عن تلك الفترة .

• وبالنسبة للعملاء الجدد للبنك:

يتم إعفاء بطاقة Prepaid من مصاريف الإصدار على أن يتم تطبيق باقي المصاريف والعمولات المقررة على التعامل ببطاقة Prepaid .

إعفاء الحساب ( ذات الطبيعة الخاصة ) للعملاء الجدد والذي سيتم من خلاله شراء الشهادة من كافة مصاريف فتح الحساب

يتم إجراء سحب ربع سنوي من جانب شركه مصر لتأمينات الحياة وفقاً وشروط السحب التالية :-

عدد 200 جائزة بواقع10000 جنيه مصري صافي لكل جائزة “معفاه من الضرائب.

لا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى .

الحد الأدنى لدخول السحب 500 جنيه.

تمثل كل 500 جنيه فرصة للفوز في السحب



