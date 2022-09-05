تعرف على عوائد تحميل محصول الأرز على الفراولة بعد نجاح التجربة

نجحت تجارب زراعة أرز الجفاف على محصول الفراولة خلال شهور الصيف، حيث أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية عن تحميل الأرز وزراعته في أبريل الماضي على الفراولة وجار الاستعداد لحصاده حاليا مع توقع إنتاجية تتراوح بين 3 أطنان إلى 3.5 طن.

وأكد تقرير صادر عن مركز البحوث الزراعية أنه لأول مرة تم تحميل المحصولين تحت إشراف المهندس أحمد دومة من مركز البحوث الزراعية في تحميل أرز الجفاف على الفراولة في منطقة وادي النطرون وتنفيذ صاحب المشروع المهندس أحمد صبري.

وأضاف التقرير أن فكره تحميل أرز عرابي علي الفراولة نظرا لأن الفراولة تزرع في شهر سبتمبر وتظل تنتج بشكل جيد حتي مايو ونظراً لظروف الحرارة في فصل الصيف ينخفض الإنتاج حتي يتوقف في شهر يوليو وتظل الأرض خالية إلى شهر سبتمبر دون زراعة مما يؤدي غلى تلف خراطيم الري بالتنقيط.

وأوضح التقرير أن منفذ المشروع هو خبير فراولة وخريج زراعة الزقازيق، حيث قام بتحميل الأرز على الفراولة من أجل تعظيم إنتاجية الفراولة في الصيف وتحقيق دخل إضافي من الأرز والمحافظة علي شبكة الري حيث تمت الزراعة في 20 أبريل على مصاطب الفراولة من خلال تقاوي أرز بذرة جافة في أرض جافة وعمل 4 خطوط من الأرز علي مصطبة الفراولة .

وكشف التقرير أنه يتم كان يتم روي الأرز مرة كل 48 ساعة لمدة 3 ساعات لذلك يصل استهلاك الفدان إلى 2000 متر مكعب للمياه في الأرض الرملية وهو أمر جيد كما تم استخدم برنامج تسميد بالاتفاق مع المهندس أحمد دومة مع التركيز علي التسميد باستخدام الزنك المخلبي والحديد والمنجنيز مع كميات محدودة جدا من السماد النيتروجيني وسماد nbk

ولفت التقرير إلى أنه يتوقع أن يعطي الفدان بعد تمام الحصاد من 3 إلى 3.5 طن للفدان وأكد أن المزارع إنتاجه من الفراولة زاد بمقدار 4 أطنان للفدان منذ زراعة الأرز، حيث إن نبات الأرز أعطي تظليلا مناسبا لحماية الفراولة من الحرارة الشديدة علي عكس تحميل نبات الذرة مع الفراولة الذي يؤدي إلى التظليل الكامل وبالتالي ضعف نبات الفراولة وإنتاجها، بالإضافة إلي أن تسميد الأرز أفاد الفراولة أيضا.

وكشف التقرير أن المزارع أضيف إلي دخله 40 ألف جنيه من الفراولة فقط بخلاف ما سيجنيه من محصول الأرز وهذا ما يعرف بالتكثيف الزراعي.

يذكر أنه تم تنفيذ التجربة الناجحة في قرية أحمد عرابي بمحافظة البحيرة، كما تصل مساحة الفراولة المزروعة إلى 60 ألف فدان على مستوى الجمهورية.