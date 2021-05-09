تعرف على عمل جمرك الإسكندرية خلال فترة إجازة عيد الفطر

كشف أحمد عبدالمقصود عضو مجلس ادارة شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، على أنه تم الاتفاق مع مسئولي مصلحة الجمارك بالإسكندرية، على مواعيد العمل خلال أجازة عيد الفطر.

وأشار إلى أن الاتفاق جاء بهدف عدم تحمل المستوردين ونوابهم من المستخلصين لغرامات أو أرضيات باهظة خلال الفترة المقبلة، والتي أصبحت رسومها مرتفعة للغاية.

وأضاف ” عبدالمقصود ” أنه تم الاتفاق بين رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية على اتباع نظام عمل بمنفذ الإسكندرية بدءا من الأثنين المقبل ” غدا ” وحتى انتهاء أجازة عيد الفطر، وذلك بالاتفاق مع الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( mts ) .

وتابع أنه تم الاتفاق على أن تقوم الوردية الأولي بالتسجيل وانهاء الإجراءات حتى الساعة الخامسة مساءا ، وكذلك عمل الوردية الثانية من الساعة الثامنة مساءا .

كما تم الاتفاق مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري ” وتقوم بتداول قرابة مليون حاوية سنويا بالميناء، على مواعيد العمل خلال فترة الأجازة، لتقوم بالاستمرار في صرف الحاويات طوال عمل الوردية الأولى وحتى السادسة مساءا، بالاضافة الى استمرار العمل في الوردية الثانية بعد الثامنة مساءا.

وكانت قد قررت الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، زيادة الفترة التي يحضر بها موظفي الجمارك للعمل على تخفيض الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع المنافذ الجمركية.

مشيرة إلى ضرورة تواجد موظفي الجمارك بالمراكز اللوجستية وساحات الفحص المشترك من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 مساء أن تكون ساعات العمل بالنسبة للصادر على مدار 24 ساعة .

وأشارت نصر إلى أن تلك التعليمات جاءت بعد متابعة لأداء وسير العمل بمنظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية، في إطار مشروع تطوير المنظومة الجمركية.