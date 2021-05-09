الإسكندرية

تعرف على عمل جمرك الإسكندرية خلال فترة إجازة عيد الفطر

بالاتفاق بين شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية ومسئولي جمارك الإسكندرية
السيد فؤاد 12:20 ص, الأثنين, 10 مايو 21 12:20 ص, الأثنين, 10 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف أحمد عبدالمقصود عضو مجلس ادارة شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، على أنه تم الاتفاق مع مسئولي  مصلحة الجمارك بالإسكندرية، على مواعيد العمل خلال أجازة عيد الفطر.

وأشار إلى أن الاتفاق جاء بهدف عدم تحمل المستوردين ونوابهم من المستخلصين لغرامات أو أرضيات باهظة خلال الفترة المقبلة، والتي أصبحت رسومها مرتفعة للغاية.

وأضاف ” عبدالمقصود ” أنه تم الاتفاق بين رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية على اتباع نظام عمل بمنفذ الإسكندرية بدءا من الأثنين المقبل ” غدا ” وحتى انتهاء أجازة عيد الفطر، وذلك بالاتفاق مع الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( mts ) .

اقرأ أيضا  زراعة البحيرة : حظر زراعة الأرز إلا بالأماكن المصرح بها

وتابع أنه تم الاتفاق على أن تقوم الوردية الأولي بالتسجيل وانهاء الإجراءات حتى الساعة الخامسة مساءا ، وكذلك عمل الوردية الثانية من الساعة الثامنة مساءا .

 كما تم الاتفاق مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري ” وتقوم بتداول قرابة مليون حاوية سنويا بالميناء، على مواعيد العمل خلال فترة الأجازة، لتقوم بالاستمرار في صرف الحاويات طوال عمل الوردية الأولى وحتى السادسة مساءا، بالاضافة الى استمرار العمل في الوردية الثانية بعد الثامنة مساءا.

اقرأ أيضا  وزير النقل: الانتهاء من المحطة متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية نهاية العام

 وكانت قد قررت الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، زيادة الفترة التي يحضر بها موظفي الجمارك للعمل على تخفيض الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع المنافذ الجمركية.

مشيرة إلى ضرورة تواجد موظفي الجمارك بالمراكز اللوجستية وساحات الفحص المشترك من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 مساء أن تكون ساعات العمل بالنسبة للصادر على مدار 24 ساعة .

اقرأ أيضا  226 محضرا في اليوم الثاني لتطبيق قرارات غلق المحال بالبحيرة

وأشارت نصر إلى أن تلك التعليمات جاءت بعد متابعة لأداء وسير العمل بمنظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية، في إطار مشروع تطوير المنظومة الجمركية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

الموانئ المصرية تتداول 600 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

السيد فؤاد 7:59 م, الأحد, 9 مايو 21

ميناء الإسكندرية يتداول 100 ألف طن خلال 24 ساعة

السيد فؤاد 1:14 م, الأحد, 9 مايو 21

محافظ البحيرة يتفقد أعمال كوبري «أبو حمص» بتكلفة 160 مليون جنيه

السيد فؤاد 12:58 م, الأحد, 9 مايو 21

زراعة البحيرة : حظر زراعة الأرز إلا بالأماكن المصرح بها

السيد فؤاد 8:42 م, السبت, 8 مايو 21

محافظ مطروح يقوم بجولة مسائية فى شارع الإسكندرية لمتابعة تنفيذ قرار إغلاق المحال فى التاسعة

معتز محمود 4:33 م, السبت, 8 مايو 21

226 محضرا في اليوم الثاني لتطبيق قرارات غلق المحال بالبحيرة

السيد فؤاد 2:59 م, السبت, 8 مايو 21