«العامة للرقابة على الصادرات والواردات» تعين نوباتجية خلال إجازة عيد الأضحى (مستند)

وافقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تعيين نوباتجية عمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالعديد من الموانئ المصرية والمنافذ الجمركية، وذلك لكثرة فترة أجازة العيد التي أعلنت عنها الحكومة أمس والتي تصل إلى قرابة الأسبوع.

يأتي هذا القرار استجابة لمذكرة تقدم بها الاتحاد العام للمستوردين، حيث إشار محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، ورئيس لجنة الجمارك واللوجستيات بالاتحاد العام للمستوردين، إلى أن فترة الإجازة تعد طويلة نسبيا مع العمل الجمركي مع البضائع.

وأوضح أنه تقدم بمذكرة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتعيين بوباتجية بالمعامل الخاصة بالهيئة بالإسكندرية والدخيلة، وعليه وافق اللواء هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتعيين تلك النوبتجية في اللوجستيات وأماكن الفحص في الساحات والفحص المعملي يومي الأربعاء والخميس القادمين ثاني وثالث أيام العيد مع الأخذ في الاعتبار تحصيل الرسوم المقررة للعمل أثناء العطلات الرسمية طبقا للقرار 204 لعام 2019 الخاص بعمل الهيئة.

صورة من مذكرة الاتحاد العام للمستوردين وتأشيرة رئيس الهيئة بالموافقة على ما جاء بها

وأعلنت الحكومة أمس عن أن إجازة عيد الأضحى 2021 للحكومة والقطاع الخاص تبدأ يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجارى، وهو يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، وفيما يتعلق باجازة العيد للعاملين في القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر الخميس أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك بدءا من يوم السبت الموافق 17 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى.

وفيما يتعلق بإجازة عيد الأضحى 2021 القطاع الخاص، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الإثنين 19 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجارى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال الوزير، إن الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة فى المحافظات الساحلية والأماكن التى يرتادها المواطنون بشكل مكثف فى الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ فى هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أى محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وخاصة فى المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدى بكل حسم لأية مخالفات فى هذا الشأن.