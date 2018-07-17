تعرف على عقوية سائق بالمترو رافقه طفله أثناء قيادة القطار

المال- خاص قال مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إن العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لقائد قطار بالخط الثانى لمترو الانفاق يصطحب طفل داخل كابينة القيادة مخالفا للقواعد والتعليمات والسلامة المهنيةوقام المركز بالتواصل مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة الأمر, والتي

المال- خاص

قال مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إن العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لقائد قطار بالخط الثانى لمترو الانفاق يصطحب طفل داخل كابينة القيادة مخالفا للقواعد والتعليمات والسلامة المهنية

وقام المركز بالتواصل مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة الأمر, والتي أوضحت أنه فور علم الوزارة بتلك الواقعة قامت على الفور بالتحقيق فيها للتأكد من مدى صحتها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها

وأشارت إلى أنه فور التحقق من حدوث تلك الواقعة قامت الوزارة بإصدار قرار بإيقاف السائق عن العمل وتحويله للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده, بالإضافة لإصدار منشور عاجل وتوزيعه على جميع السائقين وتعليقه بملاحظة السائقين ، بمنع اصطحاب أي مرافقين أو أطفال داخل الكابينة خلال قيادة القطار

وشددت على أن الوزارة لن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين وأنها تعالج وتتصدى باستمرار وبحرص شديد لمثل هذه الامور بصفة عاجلة وفورية.

كما أوضحت الوزارة أن هذا التصرف تصرف فردى لا يمكن تعميمه علي باقي طوائف التشغيل التي تعمل علي مدار ساعات العمل لخدمة المواطنين في هذا المرفق الحيوي الهام الذى يخدم ملايين الركاب يومياً.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين في حالة وجود أي شكاوي أو مقترحات لديهم تتعلق بمرفق مترو الأنفاق الاتصال على الخط الساخن (16048).