تعرف على عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021

غلظ قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث يبدأ تطبيق القانون اعتبارا من العام الدراسي الجاري.

وتصل عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021، للحبس والحرمان من الامتحانات، والغرامة المالية.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2021، انطلقت صباح اليوم، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تيلجرام تسريبات لامتحان اللغة العربية للشعبة العلمية بامتحانات الثانوية العامة 2021.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية.

عقوبة الغش في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات