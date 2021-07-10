تعرف على عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021

غلظ قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث يبدأ تطبيق القانون اعتبارا من العام الدراسي الجاري.
وتصل عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021، للحبس والحرمان من الامتحانات، والغرامة المالية.
جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2021، انطلقت صباح اليوم، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تيلجرام تسريبات لامتحان اللغة العربية للشعبة العلمية بامتحانات الثانوية العامة 2021.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية.
عقوبة الغش في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
- يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
- يعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
- يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
- وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.