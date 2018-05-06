تعرف على عروض نيسان خلال مايو

المال - خاصأعلنت شركة نيسان موتور ايجيبت في بيان لها، عن تقديم عروض مميزة وحصرية لعملائها انطلاقا من استراتيجية الشركة في تقديم كل ما هو جديد لعملائها والاحتفال معهم بكافة المناسبات بحلو شهر رمضان؛ وتتمثل عروض نيسان في الحصول على هدايا قيمة تتمثل في شاشة LED، بالإضافة إلى اشتراك لمدة سنة في باقة



المال – خاص

أعلنت شركة نيسان موتور ايجيبت في بيان لها، عن تقديم عروض مميزة وحصرية لعملائها انطلاقا من استراتيجية الشركة في تقديم كل ما هو جديد لعملائها والاحتفال معهم بكافة المناسبات بحلو شهر رمضان؛ وتتمثل عروض نيسان في الحصول على هدايا قيمة تتمثل في شاشة LED، بالإضافة إلى اشتراك لمدة سنة في باقة لأهم القنوات الرياضية العالمية متضمنة قنوات المباريات لأكثر البطولات العالمية مشاهدةً وذلك عند شراء سيارة نيسان قشقاي 2018 في الفترة من 3 مايو الى 15 يونيو 2018.

من جهته أكد كوهى مايدا، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، أن شركته تحرص علي مشاركة عملائها في المناسبات عبر إطلاق عروض مميزة بمناسبة شهر رمضان الكريم، مضيفا أن الشركة تشارك عملائها الاحتفال بتلك بطولة كأس العالم من خلال تقديم أفضل العروض التى تساعدهم على متابعة البطولة بكل سهولة.

وتنتمي نيسان قشقاي لفئة السيارات العائلية SUV متعددة الاستخدامات، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.2 لتر، لتعطي قوة قدرها 117 حصانا.