اقتصاد وأسواق

تعرف على عروض كازيون ماركت حتى 14 مارس 2022

عروض كازيون في 489 فرعا منتشرا في 17 محافظة
محمد مجدي 1:18 ص, الجمعة, 11 مارس 22 1:18 ص, الجمعة, 11 مارس 22

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تقدم عروض كازيون ماركت مجموعة ضخمة من التخفيضات من يوم 8 إلي 14 مارس 2022، بمناسبة شهر رمضان، وذلك في عدد 489 فرعا تابع لسلسلة كازيون ماركت في عدد 17 محافظة على مستوي الجمهورية، والتي تشمل الأرز والمكرونة والأجبان والألبان والزيوت والمسلي والدقيق والخل، إضافة إلى المنظفات المنزلية من مساحيق غسيل أواني وملابس لكل الماركات العالمية والمعروفة في السوق المحلية.

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مكرونة غالية أنواع مختلفة 350 جراما بسعر 3.45 جنيه بحد أقصي 20 قطعة

مكرونة ريجينا أنواع مختلفة 400 جرام بسعر 10.5 جنيه.

الضحي أرز 5 كيلو بسعر 69.95 جنيها بحد أقصي 2 قطعة.

الأسطورة أرز مصري 1 كيلو بسعر 7.95 جنيه بحد أقصي 20 قطعة.

شهد سكر 1 كيلو بسعر 10.95 جنيه بحد أقصي 20 قطعة.

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الأطيب دقيق ورق 1 كيلو بسعر 9.25 جنيه.

روابي سمن نباتي 1.5 كيلو بسعر 51.95 جنيه.

نرجس زيت خليط 700 مللي بسعر 17.25 جنيه ـ بحد أقصي 12 قطعة.

حلوة زيت خليط 2.2 لتر بسعر 59.95 جنيه.

عافية زيت ذرة 800 مللي بسعر 35.95 جنيه.

الوطنية دجاج مجمد وزن 950 ـــ 1000 جرام بسعر 46.5 جنيه ـ بحد اقصي 3 قطعة.

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الوطنية برجر دجاج 6 قطع 450 جراما بسعر 35.95 جنيه.

كوكي دجاج مقلي كرانشي عادي أو حار جامبو 12 قطعة +بطاطس بسعر 72.95 جنيه.

روستي ستربس الدجاج عادي أو حار 350 جرام بسعر 28.95 جنيه.

جرين لاند لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 13.95 جنيه.

طعمة جبنة مثلثات 40 قطعة بسعر 34.95 جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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