تعرف على عروض اليوم الثاني للقاهرة السينمائي

When The Day Had No Name

In The Shadows of The City

Why Does The Sea Laugh

A Man of The Third Day

by: Marcela Said

Australia: Guest of Honour استراليا : ضيف الشرف Moulin Rouge مولان روج by: Baz Luhrmann Australia 2001 – 127 min +18

Arab Cinema Horizons آفاق السينما العربية The Bees Way طريق النحل by: Abellatif Abdelhamid Syria– 2017 109 min عام

New Vague of French Directors المخرجات الفرنسيات الجدد Age of Panic مرحلة الهلع by: Justine Triet France 2013 – 94 min + 18

International Panorama بانوراما دولية The Man who Looks Like Me الرجل الذى يشبهنى by: Katrin Maimik Estonia – 2017 109 min لحاملى البطاقات Badges only