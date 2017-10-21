تعرف على عروض المهرجان القومي للسينما غدا

"لحظات مسروقة" بالإسكندرية وجامعة المنيا.. و"يوم للستات" بالأقصر سلوى عثمان: يعرض غدا الأحد 22 أكتوبر، ضمن عروض المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 21، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ويرأسه المخرج الدكتور سمير سيف، عددا من الأفلام في القاهرة والمح

“لحظات مسروقة” بالإسكندرية وجامعة المنيا.. و”يوم للستات” بالأقصر



سلوى عثمان:



يعرض غدا الأحد 22 أكتوبر، ضمن عروض المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 21، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ويرأسه المخرج الدكتور سمير سيف، عددا من الأفلام في القاهرة والمحافظات.

في سينما الهناجر بالقاهرة يعرض في حفلة الخامسة مساء فيلم ” دكتور الحقني” للمخرج محمد ناصر اسماعيل، ” غرفة 23″ إخراج بيتر فؤاد، ” ألوان” إخراج محمد خيري، ” الهام” إخراج أحمد عبد العليم، “خبر عاجل” إخراج مصطفي هاشم، “اتصال” إخراج حسن مصطفي.

وفي حفلة السابعة مساء تعرض أفلام “سجن العقول” إخراج خالد محمدي، ” تبا للمجتمع” إخراج مصطفي المليجي، “طوب أحمر” إخراج خالد هشام، ” 65 متر” إخراج طارق الزرقاني، ” بكرة الساعة 3″ إخراج محمد السعدني، ” من غير كسوف” إخراج عمر علي، ” جميلة” إخراج يوسف نعمان، “مديحة” من إخراج الفيصل بدر.

وبمحافظة الإسكندرية بمركز الحرية للإبداع وبالتزامن مع جامعة المنيا يعرض في حفلة الواحدة ظهرا فيلم ” البر التاني” من إخراج إدريس علي، بطولة محمد علي، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، محمد مهران، عمرو القاضي، عفاف شعيب.



أما في حفلة الرابعة والنصف عصرا تعرض أفلام “لحظات مسروقة” للمخرج أبو بكر جمال، ” السيارة” إخراج هبة عبد الباقي، ” بنكنوت” إخراج عبد الكريم عبده، “حكاية سيناء” إخراج روجينا بسالي.

وفي حفلة السابعة مساء يعرض الفيلم الروائي “نوارة” من إخراج هالة خليل، بطولة منه شلبي، أمير صلاح الدين، محمود حميدة، رجاء حسين، شيرين رضا.

وبمحافظة الأقصر بمكتبة مصر العامة وبتزامن العروض بمكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، يعرض في حفلة الواحدة ظهرا فيلم “منطقة محظورة” للمخرج محمد فكري، بطولة محمد فكري، عادل عبد الرازق، طارق عبيد، سارة نخلة، ياسمين عمر، جهاد سلطان.

وفي حفل الرابعة والنصف مساء تعرض أفلام “دكتور الحقني” إخراج محمد ناصر اسماعيل، “غرفة 23” إخراج بيتر فؤاد، “ألوان” إخراج محمد خيري، “إلهام” إخراج محمد عبد العليم، ” اليوم قد يكون الأخير في العمل” إخراج لؤي جلال.

وفي حفلة السابعة مساء يعرض فيلم “يوم للستات” من إخراج كاملة أبوذكري، بطولة إلهام شاهين، ليلي علوي، فاروق الفيشاوي، محمود حميدة، ناهد السباعي، أحمد الفيشاوي، هالة صدقي، إياد نصار.

وبمحافظة سوهاج بقصر ثقافة سوهاج تتزامن العروض مع مكتبة مصر العامة بالمنصورة، ويعرض في حفل الواحدة ظهرا الفيلم الروائي” تفاحة حوا” من إخراج تامر مرسي، بطولة سهير عبد الحافظ، تارا عماد، أحمد جمال، عفاف رشد، هند أحمد.



وفي حفل الرابعة والنصف مساء تعرض أفلام “دكتور الحقني” إخراج محمد ناصر اسماعيل، “غرفة 23” إخراج بيتر فؤاد، “ألوان” إخراج محمد خيري، “إلهام” إخراج محمد عبد العليم، “اليوم قد يكون الأخير في العمل” إخراج لؤي جلال.

أما في حفل السابعة مساء يعرض فيلم “هيبتا” للمخرج هادي الباجوري، بطولة ماجد الكدواني، ياسمين رئيس، عمرو يوسف، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد مالك، جميلة عوض، نيلي كريم، دينا الشربيني.