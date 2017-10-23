تعرف على عروض القومي للسينما في سابع أيامه

سلوى عثمان





يعرض غدًا الثلاثاء 24 أكتوبر، ضمن عروض المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ 21، والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، ويرأسه المخرج الدكتور سمير سيف، عدد من الأفلام في القاهرة والمحافظات.





ويأتي على رأس العروض الأفلام الروائية القصيرة ” سيد الرجالة”، و ” الخفاش “، والفيلم التسجيلي ” السويس للتنمية الصناعية “، وأفلام الرسوم المتحركة ” إنسان “، و “خيوط” و “طريق طويل”،





بقاعة سينما الهناجر فى حفل الخامسة مساء، وفى حفل السابعة تعرض أفلام الرسوم المتحركة ” عيون حزينة “، و ” الرسالة الأخيرة “، و ” بنكنوت “، والفيلم التسجيلى ” صلاح مرعى عاشق الآفاق” بالقاعة نفسها.





وبمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وجامعة محافظة المنيا، يعرض الفيلم الروائي الطويل ” عسل أبيض ” الساعة الواحدة ظهرا ، إخرج حسام الجوهرى بطولة سامح حسين، ميريهان حسين، لطفى لبيب، بيومى فؤاد، ويزو، وتعرض في حفل الرابعة والنصف مساء عدداً من الأفلام الروائية القصيرة ” 306 “، و “غرفة23 “، و ” ألوان “، و”المغفلة “، و”بلاستك”، والأفلام التسجيلية “إلهام “، و”جامعة أون”، و في حفل السابعة مساء يعرض الفيلم الروائى الطويل “عصمت أبو شنب” للمخرج سامح عبد العزيز، بطولة ياسمين عبد العزيز، ظافر العابدين، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى،لطفى لبيب.





كما يعرض بقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة المنيا فى حفل الواحدة ظهراً الفيلم الروائى الطويل “كلب بلدى” للمخرج معتز التونى، بطولة أحمد فهمى، أكرم حسنى، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، ندى موس، وفى حفل الرابعة والنصف عصراً يعرض عددا من الأفلام الروائية القصيرة وهى ” سيد الرجالة ” و” أمين “، وأفلام الرسوم المتحركة ” إنسان ” و”خيوط” و”طريق طويل”، والفيلم التسجيلى ” السويس للتنمية الصناعية ” ، وفى حفل الساعة السابعة مساء الفيلم الروائى الطويل ” من 30 سنة ” للمخرج عمرو عرفة وبطولة أحمد السقا، منى زكى، شريف منير، ميرفت أمين، رجاء الجداوى، صلاح عبد الله، جميلة عوض .





وبقصر ثقافة محافظة سوهاج، و مكتبة مصر العامة بالمنصورة، تعرض في حفل الواحدة ظهراً الفيلم الروائى الطويل “حملة فريزر” للمخرج سامح عبد العزيز، بطولة هشام ماجد، شيكو، لطفى لبيب، بيومى فؤاد، دارين حداد، نسرين أمين، رجاء الجداوى، وفى حفل الساعة الرابعة والنصف عصراً تعرض الأفلام الروائية القصيرة “البيانو”، و “ليس عبثا”، و ” الغيبوبة “، والأفلام التسجيلية ” أخرتى الأولى”، و”متر فى متر”، وفيلم الرسوم المتحركة ” سيناء .. نصروغدر وثأر” “، وفى حفل الساعة السابعة مساء يعرض الفيلم الروائى الطويل “يوم للستات ” للمخرجة كاملة أبو ذكرى، بطولة الهام شاهين، نيلى كريم، فاروق الفيشاوى، محمود حميدة، ناهد السباعى، أحمد الفيشاوى، هالة صدقى، إياد نصار .





يعقب جميع العروض بمختلف المحافظات ندوات مع عدد من النقاد للتعقيب على الأفلام وحوار مفتوح مع الجمهور حول الفن السابع.

