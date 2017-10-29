تعرف على عروض أول مليون عميل لشبكة we‎

المال – خاصكشفت المصرية للاتصالات – أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- عن وصول عدد عملاء المحمول بها إلى مليون، من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك عقب مرور شهر واحد فقط على إطلاقها لخدمات المحمول خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصبح بذلك أول شبكة محمول في مصر تتخطى حاجز المليون عميل خلال ال



المال – خاص

كشفت المصرية للاتصالات – أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- عن وصول عدد عملاء المحمول بها إلى مليون، من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك عقب مرور شهر واحد فقط على إطلاقها لخدمات المحمول خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصبح بذلك أول شبكة محمول في مصر تتخطى حاجز المليون عميل خلال الشهر الأول من إطلاقها.

وكانت “المال” قد انفردت فى 23 أكتوبر الماضى بالكشف عن بيع الشركة نحو 750 إلى 800 ألف خط منذ بدء تقديمها الخدمة فى 18 سبتمبر الماضى.

وأعرب أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن ذلك الإنجاز يأتي تاكيدا لما تتمتع به الشركة من ثقة عملائها.

وكشف عن إطلاق المصرية للاتصالات برنامج نقاط “كأس العالم” للعملاء الحاليين والجدد، تحت شعار “كل جنيه بتصرفه مع WE بيقربك خطوة لكاس العالم”، ويشمل برنامج النقاط استهلاك المحمول والأرضى (مكالمات وإنترنت)، وسيتم منح أول مليون عميل للمحمول 100 نقطة هدية في برنامج كاس العالم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل البرنامج.