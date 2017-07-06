تعرف على عدد مشتركي الكهرباء واستهلاكهم

عمر سالم كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد مشتركي وزارة الكهرباء بلغ نحو ٢٩ مليون مشترك. وأوضح شاكر فى مؤتمر صحفي الآن، أن الشريحة الأولى من صفر حتى ٢٠٠ كيلو وات تشكل نحو ٣١.٧%، فيما تشكل الشريحة من ٢٠٠ وحتى ٣٥٠ كيلووات نحو ٢٩.٦ فى المائة.



عمر سالم كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد مشتركي وزارة الكهرباء بلغ نحو ٢٩ مليون مشترك. وأوضح شاكر فى مؤتمر صحفي الآن، أن الشريحة الأولى من صفر حتى ٢٠٠ كيلو وات تشكل نحو ٣١.٧%، فيما تشكل الشريحة من ٢٠٠ وحتى ٣٥٠ كيلووات نحو ٢٩.٦ فى المائة.