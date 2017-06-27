تعرف على عدد المدعوين لحضور زفاف ميسي

وكالات يحضر 260 مدعوا حفل زفاف نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا لما أعلنته شركة "6 بوينتر"، المسئولة عن إدارة صورة "البرغوث". ويقام حفل الزفاف مساء يوم 30 يونيو في منتجع سيتي سنتر في مدينة روساريو الأرجنتينية، علي أن يقيم المدعوون للزفاف في فندق بولمان الموجود داخل المنتجع، وفقا



وكالات

يحضر 260 مدعوا حفل زفاف نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا لما أعلنته شركة “6 بوينتر”، المسئولة عن إدارة صورة “البرغوث”.

ويقام حفل الزفاف مساء يوم 30 يونيو في منتجع سيتي سنتر في مدينة روساريو الأرجنتينية، علي أن يقيم المدعوون للزفاف في فندق بولمان الموجود داخل المنتجع، وفقا لما أعلنته الشركة.

ويبرز من ضمن المدعوين عدد من أصدقاء اللاعب طوال مسيرته الاحترافية وعدد من أقاربه ومعارفه هو وزوجته المستقبلية، ومن المقرر أن يصل أغلب المدعووين للمدينة الأرجنتينية يوم الجمعة المقبل.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية وجود استعدادات أمنية مكثفة واستثنائية ستحيط بحفل زفاف النجم الأرجنتيني في مدينة روساريو.