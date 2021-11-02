اقتصاد وأسواق

تعرف على عدد اللاجئين الإثيوبيين في مصر حتى نهاية سبتمبر الماضي (جراف)

يستحوذ اللاجئون الإثيوبيون المسجلون لدى مفوضية شئون اللاجئين علي 5.73% من إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر
سمر السيد 3:07 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 3:07 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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أظهرت الإحصائات الصادرة عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين بلوغ إجمالي عدد الإثيوبيين المقيمين في مصر المسجلين لديها بنهاية سبتمبر الماضي، نحو 15.303 شخص موزعاً بين 9.810 طالب لجوء و5.493 لاجئ. .

وأوضحت بيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن عدد الإثيوبيين المسجلين لديها يستحوذ علي نسبة 5.73% من إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في مصر.

إجمالي عدد اللاجئين في مصر

وقالت المفوضية إن إجمالي عدد اللاجئين في مصر المسجلين لديها بلغ بنهاية سبتمبر الماضي نحو 81.955 لاجئ.

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فيما بلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء المسجلين لديها بنهاية سبتمبر الماضي نحو 184.771 طالب لجوء.

وأوضحت إحصائات مفوضية اللاجئين، أن جنسيات هؤلاء الأشخاص من اللاجئين وطالبي اللجوء تتوزع بين  134.952 شخص سوري الجنسية، بنسبة 51 % من إجمالي الجنسيات و 131.774 شخص من الجنسيات الأخري بنسبة 49%.

ونوهت البيانات إلى أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في صدارة استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء، بواقع 93.679  شخص من بينهم 23.342 سوري.

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وبحسب بيانات المفوضية السامية لشئون اللاجئين ؛ تستضيف محافظة الجيزة نحو92.903 شخص لاجئ وطالب لجوء منهم 37.930 سوري، وجاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة إذ تستضيف نحو 21.229 شخص.

وجاءت محافظة القليوبية في المركز الرابع في قائمة استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء، ويعيش بها نحو 19.310 شخص، ثم الشرقية في المرتبة الخامسة ويقطن بها 10.564 شخص.

يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعد إحدى الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

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وتكرس عملها لإنقاذ الأرواح وبناء مستقبل أفضل للاجئين والمجتمعات النازحة قسرا والأشخاص عديمي الجنسية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أسست المنظمة الدولية للاجئين عام 1946 بعد الحرب على العالمية الثانية نتيجة الدمار الناتج عن الحرب العالمية الثانية ونزوح ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا.

وساعدت المنظمة الدولية للاجئين الأشخاص  الذين نزحوا بسبب الحرب في جميع أنحاء أوروبا.

وفي خمسينات القرن الماضي حلت مفوضية شؤون اللاجئين محل المنظمة الدولية للاجئين .

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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