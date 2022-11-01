تعرف على عائدات قناة السويس خلال الـ10 أشهر الماضية

سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال الفترة من يناير حتي أكتوبر الماضي ، إجمالي إيرادات بلغت 6.481 مليار دولار بزيادة 25.8% ، مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والذي حقق إيرادات بلغت 5.153 مليار دولار ، أي بزيادة مليار و329 مليون دولار.

ويذكر أن حركة التجارة العابرة خلال أكتوبر الماضي سجلت عائدات بلغت 706 ملايين دولار.

ورصدت “المال” أن شهر أغسطس الماضي يعد أعلي الشهور التي شهدت أعلى الايرادات المحققة طوال العشرة أشهر الماضية والذي سجل إيرادات بلغت 746 مليون دولار ومصاحبة بمرور أعداد قياسية بلغت 2125 سفينة وأعلى حمولات بلغت 128 مليون طن ، محققا متوسطا يوميا للحمولات العابرة بلغت 4.1 مليون طن يوميا.

كما أكدت الإحصائيات أن إجمالي السفن العابرة بالقناة خلال الفترة من يناير حتي أكتوبر الماضي بلغت 19 ألفا و500 سفينة ، بزيادة 14.5% ، مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والذي سجل عبور 17 ألفا و020 سفينة أي بزيادة 2480 سفينة.

كما تخطت الحمولات العابرة خلال الـ10 أشهر الماضية مليارا و156 مليون طن مقارنة بنفس الفترة العام الماضي إلى عبور حمولات بلغت مليارا و49 ألف طن ، بزيادة بلغت 10.1% بما يعادل 106.4 مليون طن.

وأكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس أن تلك التقارير الملاحية بالقناة تعكس بما لايدع مجالا للشك عدم صحة الأصوات التي شككت في الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وما ترتب عن ذلك من زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.