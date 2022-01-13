الإسكندرية

تعرف على طقس الإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

وحتى الآن لم تتأثر الطرق الرئيسية أو الجانبية بهطول الأمطار أو شدة الرياح
مها يونس 3:34 م, الخميس, 13 يناير 22 3:34 م, الخميس, 13 يناير 22

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استهل اليوم الخميس منذ شروق الشمس، سقوط أمطار متوسطة الشدة وتزايدت شدتها بمرور الساعات في أنحاء محافظة الإسكندرية، وصاحبتها رياح شديدة، وذلك ضمن أجواء نوة الفيضة الكبرى التي تتعرض لها المدينة الساحلية والمُقرر استمرارها حتى ستة أيام. 

ووفقاً لما رصدته “المال” منذ صباح اليوم بأغلب مناطق الإسكندرية ، فهناك سحب كثيفة وسماء مُلبدة بالغيوم تُظهر استمرار الطقس السيء، وحتى الآن لم تتأثر الطرق الرئيسية أو الجانبية بهطول الأمطار أو شدة الرياح، وهناك تيسير للحركة المرورية.

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ولم تمثل الأمطار إعاقة للمارة ، في حين تواجد عدد كبير من السيارات التابعة لمحافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي لمتابعة النوة بشكل ميداني أول بأول، لتفادي تراكمات مياه الأمطار ومن ثم غرق شوارع الثغر.

تجدر الإشارة إلى أن نوة الفيضة الكبرى تهب على الإسكندرية خلال النصف الأول من شهر يناير، وسميت النوة بهذا الاسم نظرًا لأنها تجعل البحر يفيض، وترتفع الأمواج في اليوم الأول إلى 4.5 متر وتصل في ذروتها إلى 6 أمتار.

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ومن المعروف أن النوة تتسبب في سقوط أمطار غزيرة رعدية، مقارنة بالنوات الأخرى، و تصاحبها رياح جنوبية غربية، ويمنع خلالها الصيد بسبب اضطراب موج البحر الشديد. 

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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