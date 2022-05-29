تعرف على طريقة حجز وحدات مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن طريقة الحجز والسداد لوحدات “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، وذلك عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوما، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أنه يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصري على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقاً لسعر الصرف يوم بداية الحجز، طبقاً لما يرد من البنك المركزى المصرى.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز، ولا يسمح بالاستفادة بأي مبالغ زائدة من حجوزات مؤكدة سابقة بالمراحل السابقة، ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ20 يوماً، ويتم السماح لمن قاموا بتحويل مبالغ كاملة ولم يتم الاستفادة بها والحجز بالمراحل السابقة، بإمكانية الحجز بالمرحلة (الثامنة) وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار أو تحويل مبلغ لاستكمال الدفعة المقدمة، وسيتم إضافة المبلغ بأولوية التحويل لمبلغ 1000 دولار أو الاستكمال، ولن يتم السماح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل آخر سواء للحاجز نفسه أو للغير، إلا بعد الانتهاء من التخصيص في حالة اذا كانت هناك وحدات أو أراض متبقية.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أنه يتم تسجيل التحويلات الواردة قبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس، مع عدم السماح بتعديل أى حجز تم تأكيده على الموقع، وسيتم السماح بإمكانية تعديل الرغبة بعد الانتهاء من تسجيل جميع تحويلات المرحلة للذين لم يتم تأكيد الحجز لهم، حيث سيتم إتاحة مهلة لتلقى تعديل الرغبة على البريد الخاص بالموقع لمدة 4 أيام من انتهاء تسجيل جميع التحويلات، وسيتم تسجيل الطلبات طبقاً لأولوية التحويل البنكى والواردة بكشوف البنك المركزى المصرى.

كان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، قد أعلن عن فتح باب الحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخاجر، في يوم الأحد الموافق 29/5 في تمام الساعة 9 مساء، وتشمل طرح أراض ووحدات بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، ويتم الطرح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى المصرى.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه يتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – العبور – الشروق – بدر – العبور الجديدة – السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا أراضى مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة “المقصد”، ومدينة المنصورة الجديدة.

وأضاف: تتضمن المرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن”، أيضاً، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين – الحي اللاتيني – أبراج صواري – مدينتي – وحدات بمشروع “JANNA” بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) – الحي السكني الثالث “R3” بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع “سكن مصر” بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.