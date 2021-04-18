تعرف على طريقة تسعير واحتساب قسط وثيقة تأمين التجارب السريرية والنماذج العالمية

تقوم بعض الدول بفرض تأمين التجارب السريرية أثناء تجهيز الإجراءات مثل بلجيكا ،فرنسا ،ألمانيا، هولندا، المملكة المتحدة وبعض الدول لا تقوم بفرضه.

يتم حساب قسط تأمين التجارب السريرية حيث يعتمد احتساب مبلغ القسط على اساس عدد التجارب التي ستتم خلال فترة الوثيقة، وهناك بعض الدول تقوم بفرض تأمين التجارب السريرية اثناء تجهيز الإجراءات مثل بلجيكا ،فرنسا ،المانيا، هولندا، المملكة المتحدة وبعض الدول لا تقوم بفرضه اجباريا ًمثل الولايات المتحدة الامريكية.

التأمين يساهم فى تخفيف العبء عن شركات الأدوية

وأشار الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أنه على سبيل المثال لأحدي كبري الحالات التي ساهم التأمين في تخفيف العبء عن كاهل إحدي شركات الأدوية التي حققت خسارةهائلة، وقامت شركة الأدوية الأمريكية “ميريك” بإصدار نوع جديد من العلاج لتسكين الآلام وسرعان ما أصبح منتجًا رائجًا يستخدمه ما يقدر بنحو 20 مليون أمريكي وذلك بعد اعتماد الدواء من قبل الجهات الرقابية الأمريكية في عام 1999.

و قامت الشركة في عام 2004 بسحب الدواء من السوق بعد أن أظهرت دراسة للوقاية من سرطان القولون أنه ضاعف من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية بعد 18 شهرًا من استخدامه وبعد أن رفع الآلاف من المستخدمين السابقين لـلدواءدعاوي قضائية ضد شركةميريك وانهم قد تعرضوا للضرر بسبب هذا الدواء.

تعويضات التجارب السريرية

وقامتالشركة في عام 2008 بتسوية الآلاف من الدعاوى القانونية من حوالي 48000 مدعٍ مقابل 4.85 مليار دولار وذلك بعد 11 شهرًا من المفاوضات.

وفي عام 2011، وافقت شركة ميريك على دفع 950 مليون دولار إلى وزارة العدل الأمريكية لتسوية التهم الجنائية والمطالبات المدنية المتعلقة بالتسويق غير القانوني لـدواءفيوكس بالإضافة إلى 628 مليون دولار إضافية للإدلاء ببيانات كاذبة حول الاضرارالجانبيةللدواء.

وفى عام 2016 قامت الشركة بتسوية دعوى قضائية جماعية فيدرالية ضد شركة ميريك في محكمة نيوجيرسي الفيدرالية والتي زعم فيها المستثمرون أن الشركة اخفت عنهم البيانات السلبية من التجارب السابقة للدواء وصرحت شركة ميريك إنها وافقت على تسوية تلك الدعوى بدفع 830 مليون دولار للمستثمرين الذين اشتروا أسهم ميريك بين 21 مايو 1999 و29 أكتوبر 2004 بالإضافة إلى دفع مبلغ إضافي لأتعاب المحامين.

ولكن صرحت الشركة أن المبالغ النقدية الفعلية المدفوعة للتسوية كانت حوالي 680 مليون دولا فقط وذلك لأنمبلغ التعويض الذي حصلت عليه الشركة من وثائق التأمين قامبتحمل 150 مليون دولار امريكي من المبالغ المدفوعة للتسوية.