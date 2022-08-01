تعرف على طريقة تسجيل قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لمدة 20 يوما

دخلت طريقة تسجيل قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لمدة 20 يوما حيز التنفيذ، بدءا من اليوم الإثنين، وحتى 20 أغسطس، وفقا لما أعلنته شركة «بتروتريد»، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستتسلم الشركة قراءة عدادات الغاز الطبيعي من المواطنين؛ لضمان تسجيلها، وحتى لا يتم أخذ متوسط لسعر الاستهلاك، وهو ما يكون مرتفعًا عن القيمة الحقيقية للاستخدام.

بوابة “المال نيوز” تستعرض طريقة تسجيل قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لمدة 20 يوما من خلال التقرير التالي..

طريقة تسجيل قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لمدة 20 يوما

وتقدم الشركة العديد من الطرق لتسجيل قراءة الغاز إلكترونيا وهي كالآتي:

من خلال تطبيق بتروميتر يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بكاميرا الموبايل أو يدوياً ودفع الفواتير. من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة؛ لتسجيلها فورياً على ماكينة ال POS أثناء تحصيل الفاتورة والخدمة الآن مفعلة لجميع عملاء بترو تريد على مستوى مصر.

طرق سداد مستحقات فواتير الغاز

عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي، وتطبيق محفظة BM walt بنك مصر. تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول. تطبيق موبايل جوميا. من خلال مكاتب البريد المصري. من خلال كل منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن». من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر، وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

طريقة تبليغ قراءة فواتير الغاز