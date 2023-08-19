تعرف على طريقة الحصول على أرض من وزارة الإسكان في عدد من المدن الجديدة

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه إن خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهرين ، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز

(https://reserve.newcities.gov.eg

لمطالعة الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

وأضاف معاون وزير الإسكان، أن عددا من الخطوات يجب اتباعها وهي:

يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد).

استيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي – الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي – البريد الإلكتروني – رقم المحمول – العنوان الحالي).

ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة).

استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.