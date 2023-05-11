تعرف على طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش «تكافل وكرامة»

ازدادت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد لمعاش تكافل وكرامة، خاصة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، بزيادة المعاشات لتكون بنسبة 15% بدءًا من شهر أبريل الماضي.

وتستعرض «المال» طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، والشروط وأوراق التقديم، إضافة إلى أسباب الرفض وخطوات تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين.

يستطيع الراغب في الاستعلام عن معاش «كرامة»، البحث في موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي عن طريق الرابط من هنا ، للتأكد من حالة معاش تكافل وكرامة 2023.

ومن المتعارف عليه أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 يبدأ منتصف الشهر الجاري، ومن المحتمل أن يتم الصرف خلال يوم 15 من كل شهر.

مستندات برنامج تكافل وكرامة كيفية التقديم لتكافل وكرامة 2023.. تفاصيل الزيادة الجديدة وموعد الاستفادة منها تكافل وكرامة الجدير بالذكر أنه لكي يستطيع المواطن التقديم في برنامج تكافل وكرامة يجب أن يتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابع لمحل سكنه وأن يصطحب معه بعض الأوراق اللازمة للتقديم.

ومن تلك المستندات الواجب توافرها لدى المشترك في برنامج تكافل وكرامة، صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي وأن يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر، إضافة إلى صور قسيمة الزواج أو الطلاق، ونسخة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة “كمبيوتر” للأفراد أقل من 18 سنة، بجانب صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

وتضمنت مستندات التقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا، مع إحضار كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

بجانب صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل وصورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال ونسخة من إقرار الوصاية للأيتام بالإضافة إلى صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

خطوات تفعيل فيزا ميزة لمعاش تكافل وكرامة

صرف معاش تكافل و كرامة مايو 2023

يشار إلى أن هناك عدة خطوات لتفعيل فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة 2023 والتي تتضمن أن يقوم المستفيد بالاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات وفق إرشادات موظف خدمة العملاء في البنك لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة لمستفيدي تكافل وكرامة.

وفي حال عدم معرفة المستفيد كيفية تفعيل الكارت، يذهب إلى وحدة الشؤون الاجتماعية القريبة من محل سكنه لتفعيل فيزا ميزة، ويقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية بتفعيل الباركود المتواجد على الفيزا للمستفيد من خلال الدعم الفني، ليتم تنشيط فيزا ميزة، ويبدأ المستفيد في السحب بعدها.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وشروط التقديم حددت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عدة فئات تستحق معاش تكافل وكرامة وهي: المرأة، ذوو الإعاقة، الأسرة، والطفل، بالإضافة إلى المسنين والشباب.

شروط الحصول على معاش «تكافل»

وتضمنت شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ألا يكون “الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز” يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

ومن الشروط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشرة عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.

وتضمنت شروط اشتراك برنامج «كرامة» أن يكون الأفراد المتقدمون من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك، وذلك مع ضرورة تقديم كل المستندات الداعمة واللازمة للتقدم المذكورة سابقًا بجانب صور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.