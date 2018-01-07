تعرف على ضيوف كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي

علي راشد: تعتبر فعاليات "كاتب وكتاب" التي تقام على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الفعاليات الثقافية التي تقام بالمعرض لما تحتويه من ندوات فكرية ومناقشات للعديد من الأعمال الأدبية. وعلمت "بوابة المال" من مصادر ذات صلة بفعاليات الدورة…

علي راشد:

تعتبر فعاليات “كاتب وكتاب” التي تقام على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الفعاليات الثقافية التي تقام بالمعرض لما تحتويه من ندوات فكرية ومناقشات للعديد من الأعمال الأدبية.

وعلمت “بوابة المال” من مصادر ذات صلة بفعاليات الدورة المقبلة لمعرض الكتاب، أن الفعالية ستكون حافلة بالعديد من الشخصيات والمناقشات، وتدور الفعاليات تحت ثلاثة محاور وهي “المئوية – شخصيات أصحاب مشروعات فكرية – مناقشة كتاب”.

وفي المحور الأول الذي يحمل عنوان “المئوية” يتم خلاله الحديث عن بعض الشخصيات الذين تعدى على ميلادهم مائة عام ومن بين الشخصيات التي سيكون هناك حديث عنها الكاتب الكبير توفيق الحكيم والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

أما المحور الثاني وهو “شخصيات أصحاب مشروعات فكرية” فيناقش مجموعة من الضيوف الذين يحملون مشاريع فكرية ومن بين هؤلاء: “إبراهيم محلب – عبد الحميد مدكور – جاسم جبارة (العراق) – محمد العرابي – محمود الضبع – آمال كمال – آمال عويضة – سلمى أنور – محمد عفيفي – أحمد مجاهد – وليد علاء الدين – عاصم الدسوقي – أيمن بكر – أسامة المندوه”.

ومن المشاركين بهذه اللقاءات كل من: “فتحي مصيلحي – ممدوح الدماطي – شاكر عبد الحميد – زين نصار – سعد الدين الهلالي – عزت قرني – أحمد زايد – حسين محمود – جابر عصفور – اللواء نصر سالم – محمد عبد المطلب – زبيدة عطا – علي الدين هلال”.

وفي المحور الثالث تناقش مجموعة من الإصدارات الأدبية لعام 2017 سواء الصادرة عن هيئة الكتاب أو غيرها.