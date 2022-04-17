تعرف على ضيف حلقة رامز جلال اليوم .. بطلة كليب «ناي»

قدمت درة مع الفنان كاظم الساهر أغنية ناي في 2007 وكانت موديل هذه الأغنية، ظلت درة تعمل بالتمثيل في تونس ومن 2002 ل 2007 وانتقلت للقاهرة وقدمت فيلم هي فوضي

يستضيف رامز جلال فى حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار ، الفنانة درة ، وهو البرنامج الذي يقدمه جلال بالتعاون مع النجم العالمي فان دام ، وهي الفنانة التونسية التي تزوجت المهندس المعماري هاني سعد نهاية عام 2020 ، كان زواجهما حديث مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين

ظلت درة لسنوات عديدة تعمل بالتمثيل في تونس ومنذ عام 2002 ل 2007 قدمت العديد من الأعمال ، ثم انتقلت للقاهرة وقدمت أولى أعمالها السينمائية وكان هي فوضي، وفي نفس العام قدمت أعمال اخري منها فيلم الأوله فى الغرام ، ثم توالت اعمالها السينمائية والتليفزيونية طوال السنوات الماضية ، فكان آخر المسلسلات العام الماضي برمضان وهو مسلسل بين السما والأرض ، أما آخر الأفلام فكان يوم وليلة في 2020 .

قدمت درة مع الفنان كاظم الساهر أغنية ناي في 2007 وكانت موديل هذه الأغنية الشهيرة .

مواعيد برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز جلال يوميا على قناة mbc مصر الساعة 6.18 دقيقة ، والإعادة واحدة صباحا ، وتم تصويره في السعودية بمدينة الرياض علي مدار 10 أيام ، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف تقتصر هذا العام علي 6 ضيوف فقط ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبد الله الدوسرى

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء منهم يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.