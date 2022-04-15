ثقافة وفنون

تعرف على ضيف حلقة رامز جلال اليوم .. بطلة من بطلات حكايات « إلا أنا »

مايان السيد بدأت مشوارها الفني عام ٢٠١٦ وشاركت بأدوار بمسلسلات منها أبو البنات و كأنه امبارح ، ثم قامت بالاشتراك بدور في مسلسل ظل الرئيس
سلوى عثمان 5:53 م, الجمعة, 15 أبريل 22 5:53 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار ، والذي يقدمه بالتعاون مع النجم فان دام سيقوم باستضافة فنانة شابة اشتهرت بخفة دمها وكاريزمتها على الريد كاربت بالمهرجانات السينمائية الدولية المختلفة ، وهي الفنانة مايان السيد  

مايان السيد بدأت مشوارها الفني عام ٢٠١٦ وشاركت بأدوار بمسلسلات منها أبو البنات و كأنه امبارح ، ثم قامت بالاشتراك بدور في مسلسل ظل الرئيس وهو المسلسل الذي عرفها أكثر بالجمهور . 

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ثم قدمت من خلال مسلسل إلا أنا دور بطولة لواحدة من الحكايات والتي حملت عنوان حلم حياتي ، وجسدت فيها شخصية فتاة من ذوي الهمم تقرر الجري وراء حلمها وتلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية لحبها في التمثيل . 

شاركت مايان السيد بالتمثيل في فيلمين فقط وهم حرب كرموز عام ٢٠١٨ وبنات ثانوى عام ٢٠٢٠ . 

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مايان السيد

مواعيد برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز جلال يوميا على قناة mbc  مصرالساعة 6.18  دقيقة ، والإعادة واحدة صباحا ، وتم تصويره في السعودية بمدينة الرياض علي مدار 10 أيام ، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف يقتصر هذا العام على 6 ضيوف فقط  ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبدالله الدوسري 

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وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم  عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، سليمان عيد ومحمد محمود .

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بقلم سلوى عثمان

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