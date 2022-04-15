تعرف على ضيف حلقة رامز جلال اليوم .. بطلة من بطلات حكايات « إلا أنا »

مايان السيد بدأت مشوارها الفني عام ٢٠١٦ وشاركت بأدوار بمسلسلات منها أبو البنات و كأنه امبارح ، ثم قامت بالاشتراك بدور في مسلسل ظل الرئيس

رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار ، والذي يقدمه بالتعاون مع النجم فان دام سيقوم باستضافة فنانة شابة اشتهرت بخفة دمها وكاريزمتها على الريد كاربت بالمهرجانات السينمائية الدولية المختلفة ، وهي الفنانة مايان السيد

مايان السيد بدأت مشوارها الفني عام ٢٠١٦ وشاركت بأدوار بمسلسلات منها أبو البنات و كأنه امبارح ، ثم قامت بالاشتراك بدور في مسلسل ظل الرئيس وهو المسلسل الذي عرفها أكثر بالجمهور .

ثم قدمت من خلال مسلسل إلا أنا دور بطولة لواحدة من الحكايات والتي حملت عنوان حلم حياتي ، وجسدت فيها شخصية فتاة من ذوي الهمم تقرر الجري وراء حلمها وتلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية لحبها في التمثيل .

شاركت مايان السيد بالتمثيل في فيلمين فقط وهم حرب كرموز عام ٢٠١٨ وبنات ثانوى عام ٢٠٢٠ .

مايان السيد

مواعيد برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز جلال يوميا على قناة mbc مصرالساعة 6.18 دقيقة ، والإعادة واحدة صباحا ، وتم تصويره في السعودية بمدينة الرياض علي مدار 10 أيام ، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف يقتصر هذا العام على 6 ضيوف فقط ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبدالله الدوسري

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، سليمان عيد ومحمد محمود .