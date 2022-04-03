تعرف على ضيف الحلقة 2 من برنامج العرافة .. النجمة إلهام شاهين تستكمل تصريحاتها فى الجزء الثانى

ردت النجمة إلهام شاهين في الجزء الاول من الحلقة على الهجوم عليها بعد تصريحاتها عن تحضيرها لمسرحية المومس الفاضلة

فى الحلقة الثانية من الموسم الثانى لبرنامج العرافة يعرض الجزء الثانى من حلقة الفنانة إلهام شاهين التى تم عرض الجزء الاول منها أمس ، برنامج العرافة، تقدمه الإعلامية بسمة وهبة ويعرض على قناة المحور.

وردت النجمة إلهام شاهين في الجزء الاول من الحلقة على الهجوم عليها ووطلبات الإحاطة التي قدمت ضدها من بعض اعضاء مجلس النواب بعد أعلانها عن تحضيرها لمسرحية المومس الفاضلة ، وقالت : إنه أصبح من المعتاد أن أى شئ تعلن عنه الفنانة إلهام شاهين سيحدث عليها هجوما دائما.

وأكدت أن أى فنانة أخرى لو كانت قد صرحت نفس التصريحات ما كانت نالت كل هذا الهجوم ، موضحة أن هذه المسرحية كانت قد قدمتها من قبل الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ،ونجحت كثيرا ، فهي مسرحية للكاتب الفرنسي الكبير جون بول سارتر .

وقالت إنه من الجهل أن يسمع البعض المسرحية المومس الفاضلة فيعتقد أنها مسرحية لها علاقة بالجنس ، و الحقيقة أن هذه المسرحية تناقش العنصرية.

الموسم الثاني برنامج العرافة يعرض على شاشة قناة المحور ، ليستضيف يوميا باقة من نجوم الفن و كرة القدم المصريين، ليكشف العديد من أسرار حياتهم.